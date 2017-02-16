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В размышлениях на «Русской народной линии» Василик указал, что критика главы государства может привести к революции. Такое мнение он высказал, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина инициировать законопроект о защите чести и достоинства президента, о чем сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
«Следует признать, что без закона о защите чести президента нельзя внушить уважение к власть предержащим, нельзя расчистить наше медийное пространство от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие. Имя им – легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши», — отмечает доцент СПбГУ. Он также подчеркивает, что именно критика царя и стала причиной революции 1917 года.
«К сожалению, страдает и Президент. Слава Богу, пока он физически защищен, благодаря хорошей системе ФСО. Но Главу государства можно «травить», ругать, «полоскать» во всех социальны сетях и СМИ, обсуждать его семейную и частную жизнь и никому за это ничто не бывает. Наглые репортеры и циничные журналисты живут по принципу: Выпьем же за то, чтобы у нас всё было, а нам за это ничего не было! Это выглядит омерзительно», — высказался дьякон.
Кроме статуса доцента у представителя РПЦ большой преподавательский стаж: ранее он преподавал знания в РГПУ им. Герцена (филологический факультет), Институте богословия и философии, Высшей религиозно-философской школе, РГПУ им. Герцена (факультет социальных наук) и Петербургской Духовной Академии.
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