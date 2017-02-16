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51-летний Сергей Романов расстрелявший из ружья свою 39-летнюю бывшую любовницу сознался в содеянном. Он объяснил свое решение взяться за ружье словами возлюбленной закончить с ним отношения и расстаться. Они встречались 12 лет. При этом у него есть жена, дети и внуки.
Подозреваемый в убийстве сейчас находится под стражей. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте Романова. По информации регионального управления СКР, во время допроса он дал признательные показания.
Видео с признательными показаниями распространил «8 канал».
Видео vk.com/8k
Романов рассказал, что приревновал свою любовницу к другому мужчине, и якобы утром 15 февраля у дома жертвы он поджидал именно его.
— Вообще-то я не ее ждал, другого. Просто напугать, морду набить. Вчера с ней вечером разговаривали, я должен был утром ее на работу отвезти, – рассказал Романов.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», женщина была убита во дворе дома №63 по улице Богдана Хмельницкого. Момент нападения на нее человека с ружьем попал в объективы камер видеонаблюдения на подъезде.
На кадрах видно, как автомобиль заезжает во двор и паркуется. В это время мимо идет женщина в светлом пальто. Мужчина выходит ей навстречу с ружьем наперевес, она начинает пятиться. Водитель стреляет, женщина падает, следует еще один выстрел. Мужчина садится в машину и уезжает, а женщина остается лежать.
Видео nsk.8tv.ru
Очевидцем случившегося стал местный дворник, который вызвал «скорую» и полицию. Женщина получила два ранения в ногу и живот. И умерла по дороге в больницу. Подозреваемого оперативно задержали полицейские. Он живет в соседнем доме. По предварительным сведениям, ревнивец преследовал свою жертву, угрожал и даже бил.
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