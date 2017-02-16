После блокады в Ленинграде пережила еще и оккупацию в Ростовдонской области 85-летняя жительница Бердска Надежда Кулагина.

— 23 марта 1942 года нас посадили в грузовые машины и отправили через Ладожское озеро. Немцы стали бомбить переправу. Машина, которая шла впереди нас, ушла под лед. Наш шофер успел резко повернуть в сторону. Было так жутко слышать, как кричат, просто вопят люди, попавшие в воду. Затем мы прибыли на железнодорожную станцию и нас погрузили в телячьи вагоны. И повезли. Когда эвакуированных стали кормить, они начали умирать. Ехали мы очень долго. Приходилось пропускать эшелоны с войсками, идущими на запад. Двухъярусных полок в вагоне на всех не хватало. Спали по очереди. Папа и дядя Шура были совсем плохими — они спали почти постоянно. Я на нижней полочке перемогалась. Не знаю, как выдержала мама. Она могла только дремать и то сидя. Поддерживала огонь в буржуйке. А один раз задремала у печки и упала прямо лицом на раскаленное железо. Получила ожог. Люди умирали от заворота кишок, кровавого поноса. Их хоронили по дороге, когда поезд останавливался, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Кулагина (Потапова).

Автор видео Галина Панчева

По ноге хлопнула рука покойницы

Когда началась война, в Ленинграде не было никакой паники. Все были уверены, что немцев скоро отбросят назад, вспоминает Надежда Владимировна. Но война быстро не закончилась.

В первую очередь, из Ленинграда стали эвакуировать стариков и детей. В городе были Бадаевские склады, на которых находился большой запас продуктов. Их немцы разбомбили. Если бы не эта бомбежка, может и такого голода не было бы в городе, предполагает блокадница.

Радио в квартирах ленинградцев никогда не отключалось. И метроном звучал почти постоянно. Он сообщал о бомбежках. По радио не передавали, сколько человек погибло в городе. Свои стихи читала Ольга Бергольц. Выступали артисты. Звучала музыка. Дикторы произносили успокаивающие речи. Нужно было хоть как-то поддержать голодающих людей, говорит блокадница.

Ноябрь и декабрь 1941 года Потаповым удалось пережить благодаря председателю пригородного ленинградского совхоза, где они тогда жили. Он разрешал брать понемногу квашеной капусты и картофеля. Но вскоре пришлось совсем лихо.

— Наступил голодный мор. Чтобы похоронить покойника, нужно было отдать за это три-четыре пайки хлеба. Сначала всех свозили на Марсово поле. И жителей, и погибших солдат. Не было транспорта, не было сил, чтобы доставить трупы до мест захоронения. Помню, как мы с мамой шли по дороге, вернее плелись, вдруг чувствую, кто-то хлопает меня по ноге. Поднимаю голову и вижу лошадь, везущую наваленных на сани покойников. У женщины волосы свесились и рука болтается. Эта рука меня и задела. Но даже не было какого-то страха. У нас всех было какое-то притупление сознания. Те, кто не мог увезти своих умерших родных даже на Марсово поле, помешали трупы в соседние комнаты. И жили рядом с ними, вспоминает Кулагина.

Автор видео Галина Панчева

И блокады в оккупацию

Семью Надежды Кулагиной вместе с другими эвакуированными привезли в Сталинград 12 апреля 1942 года. Но там решили, «что дистрофиков нужно подкормить», и 1 мая отправили 15 семей в Ростовдонскую область. Так Потаповы оказались в селе Сандата Сальского района. Семью Нади поселили к двум стареньким супругам. Шесть их сыновей были на фронте. Блокадники даже не успели встать на ноги, когда станицу захватили немецкие войска.

— Три залпа: раз, два, три. Станица молчит. Потом два часа по деревенской дороге ехала моторизированная немецкая пехота. Мы спрятались в доме. Сидели и дрожали от страха. Потом видим: к дому идет долговязый худющий немец с пистолетом в руке. Открывает пинком дверь. И поднимает пистолет. К дому подвезли оружие и сказали: «Винтик пропадет, вас никого не будет». Затем нас вместе с хозяевами переселили в одну маленькую комнату. Несколько немцев расположились в большой. И стали устраивать пиршества. Мы не спали всю ночь, — вспоминает 85-летняя бердчанка.

Автор видео Галина Панчева

Немцы собрали всех евреев и увезли их в неизвестном направлении. Позже парень с девушкой, возможно из партизанского отряда, рассказали, что их расстреляли и сбросили в колодцы в степи, говорит блокадница. Всех жителей в станице зарегистрировали.

Однажды один из немцев, живший в одном доме с Потаповыми и их хозяевами, отправился за дом помыться и поманил Надю пальцем, мол, нужно натереть ему спину. 11-летняя девочка как это услышала, так сразу и сиганула через забор. И прямиком в степь, где пас корову хозяин их дома. Он все лето жил в степи. Там с ним поселилась и Надя. Сколько она там находилась, Надежда Владимировна уже не помнит.

Всех жителей деревни, даже доходяг, немцы заставляли работать. Отец Надежды был тяжело болен. И ему назначили 50 розог за прогулы на работу. Но когда полицаи пришли в дом и увидели, в каком он состоянии, свое намерение оставили.

Вся семья Потаповых, отец, мать, дядя и сама Надежда попали в списки на повешение. В их документах даже стоял специальный штампик. Но неожиданно пришел приказ всем немецким частям передислоцироваться к Сталинграду. Потому кандидаты на повешение остались в живых.

После разгрома немцев под Сталинградом мама Нади написала письмо бабушке, и та сообщила, что ее сестра с мужем живут в Сталинске (Новокузнецк). Туда и отправились Потаповы.

— Когда мы приехали на вокзал в Сталинград, на площади остались только руины от фонтана. А был такой красивый город, красивый вокзал — это все я видела в апреле 1942 года. Так в 1943 году вокзала вообще не осталось. Мы пешком отправились к Волге на речной вокзал. Шли через разрушенный город. Дошли до речвокзала, сели на пароход. Добрались до Куйбышева. Пересели на поезд до Новосибирска. Но в Омске нас высадили. Отец был на костылях и не мог что-то сделать. Я помню, как мама грузила чужие вещи, чтобы заработать деньги на билет, — с дрожью в голосе вспоминает Надежда Владимировна.

После утомительной и долгой дороги Потаповы прибыли в Новокузнецк. Надежда Владимировна до сих пор помнит эту дату — 26 сентября 1943 года. Позже сюда съехались их многочисленные родственники. Поначалу все жили в небольшой комнате дяди и тети. Потом семьи получили свое жилье.

Надежда окончила семилетку, затем горно-строительный техникум. С красным дипломом. Получила высшее образование в новосибирском инженерно-строительном институте. Вышла замуж. Родила сына. Всю жизнь трудилась в строительстве. Последние 26 лет перед выходом на пенсию возглавляла лабораторию треста «Стройиндустрия». Одной из первых в Новокузнецке в 1991 году получила удостоверение жителя блокадного Ленинграда. Создала общество блокадников. В 2013 году вместе с мужем переехала к сыну в Бердск.

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