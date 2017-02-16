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Жириновский предлагает увольнять мэров за взятки подчиненных

Владимир Жириновский предложил увольнять чиновников по утрате доверия, если их подчиненные попадутся на взятке. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы партии от 16 февраля.

Уже сейчас Трудовой кодекс РФ предусматривает отстранение от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия» для руководителей служб, ведомств и подразделений, чьи подчиненные обвиняются в совершении коррупционных преступлений.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предлагает расширить эту практику и увольнять с такой же формулировкой начальников местного и регионального уровня, если их подопечные попадаются на взятке.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме (в их числе и Дмитрий Савельев, избранный от Новосибирской области) уже направили главам регионов, которые они курируют, предложение внедрить такую меру у себя на местах.

— Это позволит расширить поле борьбы с взяточничеством. Любой начальник должен понимать, что обязан нести ответственность за расходование бюджетных средств, и не сможет прикрываться своими подчиненным, проворачивая их руками незаконные финансовые махинации, — сообщили в партии.

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Жириновский предлагает увольнять мэров за взятки подчиненных

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [12:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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