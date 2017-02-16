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Из-за шторма остановили поиски разбившегося на Алтае вертолета спасатели из Бердска

Выйти на Телецкое озеро сегодня утром, 16 февраля, специалистам Бердского поисково-спасательного отряда помешала погода, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник подразделения Николай Ярманов. На водоеме шторм, поэтому они ждут, когда стихия успокоится.

Напомним, спасатели уже четвертый день несут вахту на месте крушения вертолета «Робинсон», который с пилотом и четырьмя пассажирами на борту рухнул в озеро вечером 12 февраля. Как только распогодится, вместе с бердским судном на воду выйдут другие плавсредства, а дно обследуют глубоководный аппарат «Фалькон» и водолазы.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», в понедельник, 13 февраля, с собой из Бердска спасатели привезли  судно на воздушной подушке «Арго». Каждый день они проходят по 20 километров по акватории Телецкого озера. Как говорит Николай Егорович, вести поиски дольше двух часов в день они не могут: в районе бедствия стоял мороз до -20 градусов, и дно катера быстро покрывалось льдом. Пока бердчане не находили следов трагедии.

По официальным данным, на сегодня, 16 февраля, удалось обнаружить тело одной из пассажирок вертолета и детали авиамашины. Труп женщины прибило к берегу еще 13 февраля: она была одета в пуховик, который не промок и удержал ее на поверхности. Вчера днем, 15 февраля, специалисты «Алтай Авиа» с воздуха обнаружили четыре чехла от винтов и двигателя красного цвета и элементы крепежа. Предположительно, это обломки затонувшего «Робинсона».Вечером в противоположной стороне нашли лопасти, но шторм мешает их достать.

— Чтобы извлечь предмет из воды требуется задействовать плавательные средства, но сегодня погодные условия не позволяют проводить работы на воде. С улучшением погоды будет возобновлено использование «Фалькона» и работа водолазов, — сообщил о планах на 16 февраля главк МЧС по Республике Алтай.

Несмотря на то, что поиски пока не дают существенных результатов, количество специалистов сокращать пока не намерены, сообщил начальник бердских спасателей. Неизвестно, насколько бердчане еще задержатся в Горном Алтае. В общей сложности в поисковой операции задействованы 250 человек и более 40 единиц техники.

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Из-за шторма остановили поиски разбившегося на Алтае вертолета спасатели из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [11:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: южный
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Погода в Бердске

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