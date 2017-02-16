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16-18 февраля в Новосибирской области будет работать делегация ООО «УК «Роснано» во главе с председателем правления Анатолием Чубайсом, сообщили в среду в региональном правительстве.
Делегация «Роснано» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ в рамках рабочей поездки по региону примет участие в ряде мероприятий.
16 февраля Анатолий Чубайс вместе с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким осмотрит площадку ООО «Лиотех-Инновации» по производству литий-ионных аккумуляторов в Толмачево.
17 февраля состоится презентация проекта ООО «OCSiAl.ru», в которой примут участие глава «Роснано» и первый зампредседателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков. Она пройдет на площадке АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».
Кроме того, программой рабочей поездки делегации «Роснано» запланировано посещение площадок АО «НЭВЗ-Керамикс» и проекта «Энергозапас».
18 февраля по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область состоится пресс-конференция с участием Владимира Городецкого и Анатолия Чубайса.
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