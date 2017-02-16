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Старушку приговорили к 2,5 годам колонии за торговлю курительными смесями

В Новокузнецке суд городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении организованной преступной группы за незаконный сбыт наркотических средств на территории города. В течение года семейная пара и мать главы семьи занимались распространением синтетического наркотика, сообщили в сибирском управлении МВД на транспорте.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России установили, что в 2013 году 40-летний новокузнечанин и его 35-летняя жена заняли у ранее знакомого мужчины 45 тысяч рублей, но в назначенный срок вернуть сумму не смогли.

В середине 2014 года заемщик уведомил их о необходимости возврата долга, но уже с серьезными процентами, указав сумму 270 тысяч рублей. Поскольку у супругов не было таких денег, мужчина предложил отработать долг изготовлением и продажей наркотиков, а именно курительных смесей.

Организатор преступной группы руководил действиями семейной пары посредством переписки в социальных сетях. Согласно поступавшим инструкциям, супруга, возглавившая семейный наркобизнез, получала на свое имя почтовые отправления с наркотическими средствами, из которых муж изготавливал курительные смеси, используя при этом аптечные сборы трав, а затем фасовал.

Сначала супружеская пара распространяла смеси среди своих знакомых, но затем круг клиентов значительно расширился. Вырученные от продажи «миксов» деньги наркоторговцы перечисляли на счет, указанный координатором. В дальнейшем супруга, руководившая всем процессом по осуществлению сбыта наркотических средств, вовлекла в преступную деятельность и свою 75-летнюю свекровь.

Пенсионерка, понимая, чем занимаются ее сын и сноха, стала оказывать им помощь в торговле курительными смесями из дома. Продажа наркотиков стала для семьи единственным источником доходов.

В сентябре 2015 года при отработке оперативной информации подозреваемых задержали сотрудники Новокузнецкого ЛО МВД России. В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела, по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса России «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере». В ходе следствия, транспортные полицейские, собрали неопровержимые доказательства виновности всех участников организованной преступной группы.

Суд, изучив материалы дела, признал подозреваемых виновными в совершении инкриминируемых преступлений и в качестве наказания назначил фигурантке 7 лишения свободы в колонии общего режима, её супругу – 7 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, а его матери — 2 года и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима получила.

В отношении организатора преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, транспортными полицейскими проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установлению его личности и местонахождению.

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Старушку приговорили к 2,5 годам колонии за торговлю курительными смесями

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [11:35]

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