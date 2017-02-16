ГУФСИН по Новосибирской области официально подтвердил смерть заключенного ИК-22 от отравления стеклоочистителем. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал об этом факте 15 февраля, ссылаясь на свои источники.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» представитель пресс-службы ГУФСИН по НСО Денис Винокуров, инцидент в колонии-поселении ИК-22 (Колывань) зарегистрирован 13 февраля.

— Вечером 13 февраля обратился один из осужденных в дежурную часть. Он пожаловался на ухудшение здоровья: общее состояние, голова болела… Вызвали тут же скорую помощь. В 20.50 его «скорая» увезла колываньскую клиническую больницу. Утром узнали, что он скончался от отравления метанолом. Этим же утром обратились еще двое осужденных с такими же проблемами. Их срочно госпитализировали, — отметил Винокуров.

Как выяснилось, накануне трое заключенных работали на станции технического обслуживания. На территории колонии она работает легально, там трудятся осужденные. 13 февраля на СТО пригнали автомобиль. В ФСИН опровергают информацию о том, что мужчины нашли бутылку со стеклоочистителем в машине. По информации службы исполнения наказания, осужденные слили жидкость из машины и употребили внутрь.

— Никаких канистр не было, жидкость слили из бачка для омывания стекол, — подчеркнул Винокуров.

Погибшему было 26 лет. Откуда он и по какой статье был осужден, во ФСИН не разглашают, ссылаясь на закон. О личностях еще двоих пострадавших тоже официально ничего неизвестно. Но по данным «Курьер. Среда. Бердск», это молодые люди, осужденные на небольшие сроки.

По словам Винокурова, по факту случившегося проверку проводит Следственный комитет и прокуратура.

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутской области 77 человек скончалось от отравления метанолом. Опасное вещество нашли в настойке боярышника для принятия ванн. Все погибшие пили его как алкогольный напиток.

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