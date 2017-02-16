Медицина 21 века – это медицина, направленная, прежде всего, на диагностику и предупреждение заболеваний, вмешательство на самой ранней стадии, в идеале – до возникновения угрожающих симптомов.

Только тогда, в самом начале заболевания, можно с максимальной пользой использовать все достижения современной медицины.

Гораздо труднее, иногда невозможно, исправить положение, когда катастрофа со здоровьем уже произошла, развились осложнения.

Во время своей работы кардиологом скорой помощи, врачом кардиологического отделения стационара, я постоянно сталкивалась с людьми, чье пренебрежение вопросами своего здоровья привело к развитию сосудистой катастрофы – инфаркту или инсульту. И хотя сейчас существует много способов в той или иной мере поправить положение, самый простой способ лечения – это не допустить развития болезни.

Именно поэтому так важно контролировать уровень артериального давления, знать свой уровень холестерина и липидов крови, обязательно проверять, хотя бы раз в год, уровень глюкозы крови – потому что именно эти факторы увеличивают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. А женщинам любого возраста обязательно нужно проверяться еще и у гинеколога. Своевременная консультация опытного специалиста позволит, иногда очень простыми методами, нормализовать все эти показатели и свести риски к минимуму.

Огромным преимуществом нашего центра является его многопрофильность, возможность решения проблем комплексно, так как многие заболевания «тянут» за собой другие (например, лишний вес – проблемы с суставами и позвоночником, сахарный диабет – гипертонию или расстройства периферической нервной системы). Сработанный коллектив специалистов (гинеколог, невролог, гемостазиолог, терапевт, кардиолог, онколог) позволит решить проблему коллегиально, с учетом совместимости различных способов лечения и их оптимального сочетания.

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