Бердский городской суд вынес решение об освобождении из-под ареста в СИЗО одного из учредителей компании «Бердск-Инвест» Михаила Мурашова. С января 2017 года, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде, Мурашов содержится под домашним арестом.

Отметим, что подсудимый находился в СИЗО с февраля 2016 года. Другой фигурант этого дела, известный бизнесмен Николай Шамаль, в изолятор не помещался в связи с заболеваниями.

Уголовное дело о преднамеренном банкротстве и мошенничестве с квартирами «Бердск-Инвест» пока не выходит на финальную стадию. Суд еще не допросил всех свидетелей и экспертов. Показания пока не дали и сами подсудимые.

Напомним, после ввода в августе 2014 года двух домов на ул. Ленина в эксплуатацию, «Бердск-Инвест» заявил о наличии образовавшейся у фирмы задолженности в размере 47 млн рублей и наложил обременение на участок и возведенные объекты. С апреля 2015 года в «Бердск-Инвесте» введена процедура конкурсного производства. Однако арбитражный суд признал банкротство преднамеренным.

Установлено, что в конкурсную массу ликвидируемой компании не вошла задолженность перед предпринимателем-застройщиком, а из конкурсной массы, напротив, исключены и переданы учредителям фирмы все нежилые офисные помещения на первых этажах домов.

Также известно, что во время банкротства «БИ» фирма заключила сделку об отчуждении имущества бизнесмена Виктора Голубева — 28 жилых квартир. Тот выступал генподрядчиком при строительстве двух многоэтажек. Десятки жильцов оказались в неприятнейшей ситуации: за квартиры они заплатили деньги, но зарегистрировать имущество по закону не смогли. В такой же ситуации и владельцы арестованных офисов. Нескольким собственникам квартир в суде удалось добиться регистрации права собственности.

Весной 2016 года возбужден ряд уголовных дел по ст. 159 ч.4, 159 ч.4, 196, 159 ч.4 ст. 30 ч.3, 201 ч.2 УК РФ. На скамье подсудимых оказался учредительский состав «Бердск-Инвеста». Соучастником Шамаля и Мурашова считается также третий учредитель «Бердск-Инвест» Кирилл Буковский. Однако ему удалось скрыться от правосудия.

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