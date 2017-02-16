Как развить у ребенка тягу к знаниям, чтобы его будущее стало более определенным? Ответ на этот вопрос готов дать руководитель школы детского скорочтения Шамиль Ахмадуллин. Он разработчик трех десятков методик ускоренного обучения, автор книги-бестселлера «Скорочтение для детей. Как научить ребенка быстро читать и понимать прочитанное».

Репетитор не всегда приносит результат

Шамиль Тагирович, современные родители часто сталкиваются с одной и той же проблемой: дети не хотят читать, плохо усваивают информацию, как следствие, их успехи в школе минимальны. На ваш взгляд, в чем причина проблемы? — Большинство родителей помнят свое детство, в котором чтение было не только обязательным, но и доставляло им удовольствие. Сейчас, пытаясь привить любовь к чтению своему ребенку, чаще всего попросту заставляют его читать. А низкую успеваемость пытаются решить с помощью репетиторов по отдельным предметам, не понимая, что проблема в другом — низком уровне внимания и неразвитой памяти ребенка. Он просто не может усваивать ту информацию, которую до него доводят. Современная школа очень мало времени и внимания уделяет способам чтения и эффективной работе с информацией. И это хорошо видно, прослеживается четкая тенденция снижения стандартов образования. Современный ребенок не приучен заниматься умственным трудом, поддерживать темп урока, усваивать необходимый объем информации. Это напрямую сказывается на уровне экзаменов, которые проводятся в школах. Когда ЕГЭ только начиналось, его уровень был намного сложнее, чем сейчас.

Родители часто нанимают репетиторов. Насколько это эффективный способ решить проблему? — К репетиторству отношусь двояко. С одной стороны, сам когда-то занимался репетиторством по физике и математике, занятия приносили результаты. С другой — в большинстве случаев репетитор превращается для ребенка не в тренера, который помогает ставить цели и достигать их, а в помощника, который помогает делать домашние задания и готовиться к контрольным. Польза от такой помощи очень сомнительна. Дети очень быстро привыкают к хорошему, достаточно быстро их отношение к занятиям сводится к следующему: «Зачем напрягаться, пытаться что-то понять, если придет репетитор и все разжует?» То есть ребенок отвыкает бороться с трудностями, перестает пытаться что-то понять, сделать сам. Самое страшное, что данный формат поведения переходит на другие сферы жизни, через несколько лет мы получаем абсолютно беспомощного молодого человека или девушку, без целей в жизни и серьезных перспектив. Получается, что занятия с репетиторами могут плохо повлиять на ребенка. А вот мы знаем, как привить любовь к учебе.

«Учеба — это удовольствие»

Что может помочь лучше усваивать информацию в школе? — Быстрое и качественное чтение! Вспомните большинство предметов школьной программы, не считая, пожалуй, математики и русского языка. Что требуется от ребенка при изучении этих предметов? Правильно — прочитать, пропустить через призму собственного восприятия, добавить какие-то свои мысли и пересказать. Но проблема в том, что 99 процентов этого не умеют! Для них единственным способом запоминания, который пропагандируется в школе, является многократное повторение и перечитывание.

А чему вы обучаете на ваших тренингах? — Мы обучаем читать в 2 — 3 раза быстрее, но при этом объясняем, как получаемую информацию структурировать и осваивать. Самое главное, что мы даем навык, который сохраняется и будет полезен всю жизнь.

За счет чего достигается эффект на ваших занятиях? — За счет комплексного подхода. Во-первых, необходимо убрать у ребенка мыслеформу «Учеба — это боль». Он должен понимать, что учеба — удовольствие! Это легко сделать, когда ребенок чувствует свои результаты, а тренинг проходит в игровой форме. Во-вторых, это комплекс более чем из 50 различных упражнений на память, внимание, расширение угла зрения. Совсем недавно моя методика прошла систему добровольной сертификации. Эксперты, среди которых доктора педагогических наук, подтвердили результативность методики.

Есть информация, что вы проводите обязательное собеседование с родителем и ребенком, прежде чем взять к себе на курсы, с чем это связано? — Мы хотим сотрудничать с родителями, с которыми у нас общее видение и общие цели. С теми, кто понимает ценность инвестиций в навыки ребенка. К тому же мы даем стопроцентную гарантию результата! Если у ребенка нет прогресса — возвращаем деньги. Поэтому мы принимаем решение о том, будем ли заниматься с ребенком, лишь после собеседования.

Как вы считаете, для всех ли детей подходит ваша методика обучения? — По моей методике работают уже 7 школ в стране, а моя книга о детском скорочтении бьет рекорды продаж и стала бестселлером не только на лабиринт.ру, но и на Озон.ру. Но важно понимать, что не всем детям нужно уметь быстро читать и впитывать информацию. Согласно мнению экспертов, лишь 10 — 15 процентов ребят имеют шанс через несколько десятков лет стать руководителями крупных компаний, развивать бизнес или занять высокий пост в государственных органах. Кстати, среди наших клиентов немало известных в Татарстане людей. Видимо, они быстрее других понимают ценность навыка оперативного усвоения информации для своих детей.

Каковы ваши дальнейшие планы по развитию? — Совсем недавно мы оттестировали новый тренинг по развитию памяти. Получили великолепные результаты и теперь приглашаем ребят от 8 до 16 лет на эти занятия . А с сентября запускаем скорочтение на английском. Ну и, конечно, наши стандартные тренинги по обучению чтению детей от 4 до 6 лет и скорочтению — детей от 6 до 16 лет.

Какова продолжительность занятий и когда старт следующего потока? — Тренинг скорочтения состоит из 10 занятий и длится 5 недель. Старт следующего потока — в конце февраля, но принимать на обучение будем ежемесячно. Сейчас идет формирование групп по раздельным возрастным категориям на февральский поток. Мы намеренно не увеличиваем количество групп, так как это приведет к потере качества. Принять на обучение готовы всех, естественно, после успешного прохождения собеседования, но кому-то придется немного подождать.

Как попасть на ваши занятия? — Необходимо позвонить по телефону 8 (383) 213-38-80 или оставить заявку на сайте www.berdsk.turboread.ru и записаться на собеседование.

И напоследок полезная игра для всей семьи на развитие памяти ребенка Суть игры состоит в следующем: один участник (член семьи) называет любое слово, а каждый из игроков по очереди добавляет к нему свое слово, повторяя полностью предыдущий вариант. Порядок слов может быть любой в больших предложениях , главное, добавить их нужно с учетом смыслового содержания. Например, исходное слово «дождь». Шел дождь Шел дождь и дул ветер Шел дождь, дул ветер и становилось холоднее Шел дождь, дул ветер и становилось холоднее и темнее и тд.

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