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Труп убитого топором более полугода назад новосибирца нашли в погребе

В Новосибирске раскрыто убийство пожилого мужчины, совершенное прошлым летом, сообщила старший помощник руководителя областного управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

14 февраля в ходе установления без вести пропавшего в июле прошлого года 61-летнего жителя Кировского района, а также лица, причастного к его исчезновению, сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимый 51-летний местный житель.

Он написал явку с повинной, рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления и показал место сокрытия тела.

Выяснилось, что утром 17 июля 2016 года подозреваемый вместе со своим соседом во дворе одного из домов по улице Водозабор в Кировском районе Новосибирска распивал спиртные напитки. Между собутыльниками возник конфликт, в результате которого подозреваемый нашел топор и не менее двух раз ударил им потерпевшего.

— От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. С целью сокрытия следов преступления, злоумышленник сбросил тело потерпевшего в погреб, расположенный во дворе дома, а крышку присыпал землей и замаскировал досками, — рассказала Кулешова.

По данному факту следственное управление СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следствием проводится судебно-медицинская экспертиза обнаруженных останков, а так же мероприятия по закреплению полученных доказательств вины подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Труп убитого топором более полугода назад новосибирца нашли в погребе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [10:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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