За себя и за тот магазин. Жители одного из домов по улице К. Маркса в Бердске вынуждены платить не только по своим счетам за блага цивилизации, но и гасить траты присоседившейся торговой точки. С просьбой к «Новосибирскэнергосбыту» разобраться в ситуации обратился вчера, 15 февраля, на совещании коммунальщиков директор ГК «Вымпел Сервис» Николай Яковченко.

Он рассказал, что несколько лет помещение было в руках разных предпринимателей. В 2012 году договор на поставку коммунальных ресурсов с предыдущим владельцем расторгли, но новый с занявшим эти площади частником так и не заключили. Сейчас там находится продуктовая лавка, и за свет, воду и тепло в ней платят обитатели квартир, утверждает Николай Александрович.

— Год назад мы этот вопрос поднимали, было много обещаний со стороны «Энергосбыта» и МУП «КБУ» решить этот вопрос: либо отключить, либо еще как-то, но воз и ныне там. Все энергопотребление магазина ложится на жителей, сейчас это ложится на нас. Мы направили письмо уже с требованием пересчитать все объемы и все то потребление вычитать с жителей, — обратился директор «Вымпела» к представителям НЭС, который не только поставляет электричество, но и собирает платежи в качестве агента КБУ.

По словам замначальника искитимского отделения НЭС Дмитрия Корешкова, только с 1 января 2017 года правила предоставления коммунальных услуг закрепили, что собственник нежилого помещения обязан заключить договор с ресурсоснабжающей организацией. Он пообещал, что сбытовая компания в ближайшее время ответит на письмо управляющей компании и, если нужно, вернет жителям дома переплату.

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