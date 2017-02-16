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Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [10:30]
[13:35] Памятное шествие накануне дня смерти Бориса Немцова пройдет в центре Новоси...
[13:30] Вы бедны, если тратите на еду менее 10 тысяч рублей в месяц
[13:05] РПЦ: Хулителям Путина место у параши
[13:35] Памятное шествие накануне дня смерти Бориса Немцова пройдет в центре Новоси...
[13:30] Вы бедны, если тратите на еду менее 10 тысяч рублей в месяц
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