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Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»

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Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»Вышел «Армейский альбом» в газете «Курьер. Среда. Бердск»

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [10:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 76%

18 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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