Так называемое «Национально-освободительное движение» (НОД) провело в среду массовый пикет у здания государственного информационного агентства «Россия Сегодня» в Москве.

По словам организаторов акции, они требуют от холдинга «поддержать борьбу за суверенитет России». В частности, пришедшие на пикет обратились к генеральному директору «России Сегодня», российскому телеведущему Дмитрию Киселеву: «Вы трампоман. Будьте патриотом России, а не слугой США».

Речь, судя по всему, идет о программе Киселева «Вести недели», в которой он несколько раз положительно высказывался о новом президенте США Дональде Трампе.

С 2015 года телеведущий находится в санкционном списке Европейского союза из-за позиции по Украине, а само агентство «Россия сегодня» критиковал Европарламент, обвиняя в пропаганде.

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