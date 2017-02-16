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Кружки и секции для самых маленьких в Бердске

Развитие человека начинается с его первых лет жизни. Сознательные родители задумываются, с какого возраста и на какие занятия может ходить их ребенок. Мы исследовали кружки и центры детского развития, которые принимают ребятишек с 2 лет и младше.

Если вашему малышу 2 года, он уже может посещать класс развития «Я сам», обучаться первым па в танце, живописи, иностранному языку, игре в шахматы, боевым искусствам. И многому другому. Знакомьтесь и записывайтесь:

Школа танца Parallel’

Детская хореография с 3-4 лет Break dance с 3-4 лет Pole Dance kids с 5 лет Эстрадный танец с 5 лет Мама + малыш vk.com/parallelschool parallel.vesberdsk.ru Студия танца Parallel’ Бердск, Боровая 4/6 8-923-239-7690

Центр детского развития «Дракоша»

Монтесори от 10 месяцев до 2 лет «Я сам» с 2-3 лет Игровая хореография с 3 лет ИЗО студия с 3 лет Игровой английский с 3 лет vk.com/luntikberdsk1 drakosha.vesberdsk.ru 2-33-30; 8-913-774-43-00 , ул. Ленина, 13А

Школа танцев Exclusive

Современный танец с 2,5 лет Акробатика с 2,5 лет Игровой танец с 2,5 лет vk.com/exclusivedanza Ленина 94, 4этаж 8-953-88-11-007

Клуб боевых искусств «КЭМПО»

Специально для детей дошкольного возраста сформированы группы общефизического развития, где нагрузка дозирована соответственно особенностям их возраста.

vk.com/kempoclub?w=wall-9035084_723 vk.com/kempoclub ул.Линейная, 5/8, Школы №13, 9 т. 8-913-932-22-87, 8-913-956-76-56

Детский центр «Мир маленького гения»

Направления от 2 до 7лет: -Робототехника LEGO -Ментальная арифметика -Английский язык по методике В.Н. Мещеряковой -Эйдетика для малышей -Творилка-говорилка -Чтение по методикам Полякова, Зайцева и Буракова vk.com/mir_genius mir-genius.ru Бердск, ул. Островского, 122 (вход с правого торца) тел. 8-913-724-15-55

ул. Лелюха, 13, т. 8-913-37-27-357 vk.com/nirvana_dance_nsk vk.com/nirvanadance

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Кружки и секции для самых маленьких в БердскеКружки и секции для самых маленьких в БердскеКружки и секции для самых маленьких в БердскеКружки и секции для самых маленьких в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [10:00]

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Курьер.Среда.Бердск

[13:35] Памятное шествие накануне дня смерти Бориса Немцова пройдет в центре Новоси...

[13:30] Вы бедны, если тратите на еду менее 10 тысяч рублей в месяц

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[13:30] Вы бедны, если тратите на еду менее 10 тысяч рублей в месяц

[13:05] РПЦ: Хулителям Путина место у параши


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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 76%

18 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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