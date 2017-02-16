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В Бердске возрождают общественную палату №1. Общественная организация в новом формате вскоре начнет свою работу.
Напомним, первая общественная палата Бердска появилась в 2013 году. Ее возглавил предприниматель Виктор Савельев. Палата создавалась по инициативе группы бердчан. В городе она считалась оппозиционной к местной власти, так как ее члены не раз участвовали в пикетах и митингах с критикой администрации. Чуть позже в Бердске появилась общественная палата №2. Она создавалась с подачи чиновников и в рамках федерального законодательства об ОП. Таким образом, в городе некоторое время действовали две палаты — одна в формате некоммерческой организации, другая — в формате настоящей ОП.
Палаты не то, чтобы враждовали, но имели противоположные взгляды на одни и те же вещи. Поэтому власти попросили две организации найти общий язык и даже, возможно, объединиться. Но слияния не произошло. Работа ОП №1 сошла на нет (председатель тога говорил, что общественники собираются только по мере назревания проблемного вопроса), а вот ОП №2 под руководством бизнесмена Марины Щербеневой — напротив, деятельность не свернула и продолжает функционировать до сих пор (правда, серьезного политического веса общественники не имеют).
Такая ситуация сохранялась до начала в 2017 года. А в конце января появились слухи о том, что ОП№1 намерена вернуться на политическую арену.
То, что общественники из ОП№1 действительно встречались и решили возобновить свою работу, подтвердил «Курьер. Среда. Бердск» бывший депутат горсовета и создатель первой палаты Виталий Шапран. Он отрицает главную роль в нынешнем возрождении ОП и говорит, что не входит в руководящий состав, однако, по сведениям источников «Курьер. Среда. Бердск», Шапран контролирует процесс.
— Нет никаких секретов, но, знаете, уже столько создавалось в Бердске, а чего-то недоделано или недодумано, и ничего не получается. Надеюсь, что получится не что-то грандиозное или звездное, а вообще хоть что-нибудь получится! Чтобы хоть чуть-чуть развивалась общественная жизнь, — с осторожность говорит об ОП Виталий Дмитриевич.
Подробности о деятельность обновленной ОП обещают рассказать примерно через неделю. Пока известно лишь, что Виктор Савельев от дел отошел, а ОП временно возглавляет главный редактор бердской независимой газеты «Свидетель» Игорь Литаврин.
Кроме того, Виталий Дмитриевич рассказал, что ОП сменит название. Чтобы опять не было путаницы с палатами. Да и у народа палаты с номерами ассоциируются с повестью Чехова о душевнобольных. Как будет называться новый общественный орган, пока неясно.
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