Задержан экс-зампредседателя совета министров Республики Крым, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в среду, 15 февраля. Сообщили в главке Следственного комитета.

СКР по Республике Крым возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя совета министров Республики Крым. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере).

По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта.

Было возбуждено уголовное дело и в отношении посредника, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Олег Казурин стал вторым фигурантом этого дела. Ранее в Севастополе был задержан, а потом и арестован его сообщник, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). В СКР отметили, что сейчас выясняются все обстоятельства совершенного экс-чиновником преступления. Более того, в деле, по данным “Ъ”, могут появиться и другие эпизоды.

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку Олега Казурина в декабре прошлого года. «Прекратить досрочно полномочия Казурина Олега Викторовича и освободить его от государственной должности Республики Крым — заместителя председателя совета министров Республики Крым 29 декабря 2016 года в связи с его отставкой по собственному желанию»,— говорилось на сайте крымского правительства.

Господин Аксенов 19 января 2016 года внес в заксобрание Крыма кандидатуру Олега Казурина на пост вице-премьера по вопросам ЖКХ, транспорта и строительства. Ранее господин Казурин руководил солнечногорским филиалом компании «Славянка». Таким образом, Олег Казурин занимал свой пост менее года.

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