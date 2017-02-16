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В «Дорожном калейдоскопе» победили детсадовцы из Бердска

Автоинспекторы Новосибирской области совместно с педагогами Дома детского творчества «Мастер» организовали и провели конкурс по декоративно — прикладному творчеству «Дорожный калейдоскоп».

В конкурсе приняли участие более 100 детских работ в различных техниках декоративно — прикладного искусства ребятишек из Бердска, Искитима, Оби, поселка Кольцово, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Победителями стали:

В номинации «Он и вежливый и строгий, он известен на весь мир, он на улице широкой самый главный командир»:

Гран-при — Сосункаев Егор ДОУ №25 «Рябинка» г. Бердск;

— лауреаты 1 степени – коллективная работа старшей группы «Незабудка» ДОУ «Лесовичок» п. Красный Яр, Новосибирский район;

— лауреат 2 степени – Кулаков Алексей

— лауреаты 3 степени – коллективная работа группы №11 «Забавушки» ДОУ №1 «Сибирячок» г. Бердск;

В номинации «Шагая осторожно за улицей следи, и только там, где можно, её переходи»

Гран-при — коллективная работа группы №13 «Курносики» ДОУ №1 «Сибирячок» г. Бердск;

— лауреаты 1 степени – Блошкина Варя МКУ ДО — ДДТ «Мастер» п. Краснообск;

— лауреат 2 степени – коллективная работа группы №3 «Фантазёры» ДОУ №1 «Сибирячок» г. Бердск;

— лауреаты 3 степени – коллективная работа (Колдина Екатерина, Девяткин Павел и Жукова Дарья) МКУ ДО НСР НСО «СЮН» п. Краснообск.

В номинации «Пассажир, не поленись — в автомобиле пристегнись!»

— лауреаты 1 степени – Тваненко Леонид ДОУ №24 «Журавушка» г. Искитим;

— лауреат 1 степени – Смирнов Степан ДОУ «Лёвушка» р.п. Кольцово;

— лауреаты 3 степени – Герасимова Лера ДОУ «Егорка» р.п. Кольцово;

— Дипломанты:

В номинации «Просит знак дорожный ехать осторожно»

Гран-при – Яковлев Матвей «Лёвушка» р.п. Кольцово;

— лауреаты 1 степени – коллективная работа группы «Вишенка» ДОУ «Егорка» р.п. Кольцово;

— лауреат 2 степени – Бахарев Вадим МКУ ДО НСР НСО «СЮН» п. Краснообск;

лауреаты 3 степени – Сборщиков Константин ДОУ «Радуга» г. Обь.

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В «Дорожном калейдоскопе» победили детсадовцы из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [09:00]

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