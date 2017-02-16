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Перед регионами стоит задача максимально легализовать продажу алкогольной продукции в рознице. С внедрением ЕГАИС объем производства легальной алкогольной продукции вырос на 3,5%, а объем средств, поступающих в виде подакцизного налога в бюджет РФ, возрос почти на 28,4%. При этом ставка акцизного налога не менялась два последних года – 500 рублей на 1 литр безводного этилового спирта.
— Сумма фактически уплаченных акцизов увеличилась за счет вытеснения из легальной розницы контрафактной продукции и замещения этого объема легальным алкоголем. Вытеснение контрафактной продукции с рынка алкогольной продукции и замещение ее легальным алкоголем связано, прежде всего, с внедрением ЕГАИС и введением внесудебного изъятия основного технологического оборудования, — сказал заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Владислав Заславский.
Он провел в Новосибирске межрегиональное совещание по вопросам контроля за розничными продажами алкогольной продукции на территории Сибирского федерального округа (СФО).
На сегодняшний день к ЕГАИС подключены все организации, осуществляющие производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также все организации оптовой торговли. Среди организаций розничной торговли к ЕГАИС подключено 99% юрлиц.
— На сегодня не подключено к ЕГАИС 1% магазинов. Как правило, это магазины, не осуществляющие деятельность по торговле алкоголем. Мы это видим по их декларациям. В других случаях органы власти субъекта не внесли изменения в реестр лицензий при прекращении деятельности организации, — добавил Заславский.
Он добавил, что в Сибирском федеральном округе к ЕГАИС не подключено лишь 0,3% магазинов. «Наибольший процент неподключения – в Кемеровской области, лучший результат – в Республике Алтай, в Алтайском и Красноярском краях и Омской области – подключены все магазины», — сказал замглавы РАР.
Объем производства легальной алкогольной продукции в России (за исключением пива) в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 3,5% — с 179 до 185 млн дал, в том числе по крепкой алкогольной продукции рост составил 9% — с 80 до 88 млн. дал. Производство пива и пивных напитков осталось практически на прежнем уровне 787 млн дал. – рост составил 0,3%. Поступления в бюджет акцизов от крепкой алкогольной продукции за 2016 год по сравнению с 2015 годом выросли на 28,4% (на 36,4 млрд. рублей, до 164,8 млрд. рублей).
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