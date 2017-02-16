На основании договора между управлением природными ресурсами и ОАО «Бердский лесхоз» по охране, защите и воспроизводству лесов с 16 февраля в Бердске начинается санитарная рубка леса. Работы будут проводиться на одном участке(23 квартал, выдел 12 по проведению ландшафтных рубок на площади 6,1 га), сообщили накануне в пресс-центре мэрии.

Цель данных ландшафтных рубок – улучшение породного состава, регулирование пространственного размещения деревьев, создание полуоткрытых ландшафтов, повышение эстетических свойств насаждений, создание разновозрастных насаждений и содействие возобновлению. Рубку будет проводить ОАО «Бердский лесхоз».

ОАО «Бердский лесхоз» информирует бердчан, что в связи с уборкой участка леса будут установлены обозначения о проведении работ, а именно: деляночные столбы, пробиты визиры (обозначены границы), обозначены деревья клеймом для сруба и предупредительные знаки.

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