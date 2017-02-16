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Транспортная полиция предлагает весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли (duty free), сдавать в багаж для предупреждения правонарушений на борту самолетов.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Управление предложило авиапредприятиям разработать технологию передачи алкогольной продукции, приобретенной пассажирами в магазинах беспошлинной торговли, на борт воздушного судна вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия», — сказал собеседник агентства. Кроме того, транспортная полиция предлагает максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.
Согласно статистике, подавляющее большинство правонарушений на борту лайнеров, когда они уже находятся в воздухе, совершаются пассажирами в состоянии алкогольного опьянения. «Управление на транспорте МВД по ЦФО предлагает авиакомпаниям научить персонал способам нейтрализации дебоширов, либо обязать авиакомпании отправлять в полеты сотрудников собственных служб безопасности», — сказали в пресс-службе.
Среди других мер для борьбы с дебоширами МВД предлагает сертифицировать подручные средства, которыми экипажи самолетов могут обездвижить проблемных пассажиров, представляющих угрозу для полетов.
Как сообщили в пресс-службе управления, в 2016 году в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево были не допущены к перелету или сняты с рейсов почти 670 человек за различные правонарушения. Такие высокие показатели по числу правонарушений и конфликтных ситуаций со стороны авиапассажиров в аэропортах Московского авиаузла в полиции связывают, в том числе, с возможностью проносить на борт самолета алкоголь и беспрепятственно употреблять его в полете.
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