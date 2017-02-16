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Мы ищем копирайтера, который возглавит отдел контент-маркетинга

«Курьер.Среда.Бердск» ищет копирайтера/журналиста

Стоит написать нам, если вы: — Умеете увидеть, рассказать историю и написать ее, написать не только грамотно, но и так, чтобы остался доволен клиент и ее было бы интересно читать другим. — О сложных вещах говорите просто и ясно. — Грамотно пишете. — Вас интересует, что происходит вокруг, вы инициативны (не просто на словах), можете действительно отвечать за свою работу, не говоря «я звонил — он не взял трубку» или «писал три варианта — клиенту не нравится» и т. д. — Вы любите работать с людьми и хотели бы руководить небольшой командой. Так как потенциально мы готовы подготовить вас на должность руководителя отдела контент-маркетинга. — Вы любопытны и готовы клиентам задавать вопросы об их бизнесе. — Ориентируетесь в интернете, имеете аккаунты в соцсетях. — Понимаете форматы: от поста и пресс-релиза до лонгрида. — Вы не мизантроп. — Можете самостоятельно придумывать темы, планировать. — Вы действительно работаете без постоянного контроля. Точнее вы работаете и выполняете задачи и планы, несмотря на отсутствие ежеминутного контроля. — Работаете на территории работодателя. — Оплата оклад плюс гонорар.

Ваше подробное резюме и примеры работа на bkurer@mail.ru Для уточнения можно позвонить директору 8(383-41)2-15-51, Галине Коморниковой

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Мы ищем копирайтера, который возглавит отдел контент-маркетинга

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 16 февраля 2017 г. [08:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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[13:05] РПЦ: Хулителям Путина место у параши


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Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 76%

18 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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