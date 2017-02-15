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Вот и до меня добралась эта конторка ИП Гусев!
Оказывается, у меня долг 3200 рублей за 2014 год за отопление, за июнь-июль!
Позвонил на указанный телефон, спросил: «Вы, ребята, ничего не попутали? Я плачу исправно, и все чеки есть, и еще на всеобщее обозрение вывесили?». На что милый женский голос ответил: «Мне все равно, я наемный сотрудник, и если вывесили, то долг есть!».
На вопрос: «А если я вас по судам затаскаю за клевету?». Ответ: «А мне все равно, я за это не отвечаю!». И адрес куда подавать претензию не дают! Слов нет, одни эмоции!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [19:40]
[19:40] Вот и до меня добралась эта конторка
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[19:00] Источник: Выпил стеклоочиститель и умер заключенный в колонии-поселении Кол...
[19:40] Вот и до меня добралась эта конторка
[19:35] Найден мешок со спортивной формой
[19:00] Источник: Выпил стеклоочиститель и умер заключенный в колонии-поселении Кол...
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