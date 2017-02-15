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В районе художественной школы найден мешок со спортивной формой.
Верну хозяйке. Тел: 89137666448.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [19:35]
[19:40] Вот и до меня добралась эта конторка
[19:35] Найден мешок со спортивной формой
[19:00] Источник: Выпил стеклоочиститель и умер заключенный в колонии-поселении Кол...
[19:40] Вот и до меня добралась эта конторка
[19:35] Найден мешок со спортивной формой
[19:00] Источник: Выпил стеклоочиститель и умер заключенный в колонии-поселении Кол...
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