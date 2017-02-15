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Найден мешок со спортивной формой

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Жанна:

В районе художественной школы найден мешок со спортивной формой.

Верну хозяйке. Тел: 89137666448.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [19:35]

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Курьер.Среда.Бердск

[19:40] Вот и до меня добралась эта конторка

[19:35] Найден мешок со спортивной формой

[19:00] Источник: Выпил стеклоочиститель и умер заключенный в колонии-поселении Кол...

Все новости

[19:40] Вот и до меня добралась эта конторка

[19:35] Найден мешок со спортивной формой

[19:00] Источник: Выпил стеклоочиститель и умер заключенный в колонии-поселении Кол...


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Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
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16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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