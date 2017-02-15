Происшествие случилось в ИК-22 в понедельник, 13 февраля. На территории колонии якобы было открыто неофициальное СТО, где работали заключенные. В день происшествия на станцию техобслуживания пригнали машину, в которой лежала пятилитровая бутылка со стеклоочистителем. Ее и выпили заключенные.

О пострадавших известно пока немного. Только то, что все они 1990 года рождения и были осуждены на небольшие сроки — год или полтора.

Подтвердить информацию официально пока не удалось. Подробности в ближайшее время.

Новости smi2.ru