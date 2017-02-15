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Происшествие случилось в ИК-22 в понедельник, 13 февраля. На территории колонии якобы было открыто неофициальное СТО, где работали заключенные. В день происшествия на станцию техобслуживания пригнали машину, в которой лежала пятилитровая бутылка со стеклоочистителем. Ее и выпили заключенные.
О пострадавших известно пока немного. Только то, что все они 1990 года рождения и были осуждены на небольшие сроки — год или полтора.
Подтвердить информацию официально пока не удалось. Подробности в ближайшее время.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [19:00]
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[19:00] Источник: Выпил стеклоочиститель и умер заключенный в колонии-поселении Кол...
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