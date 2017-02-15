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Источник: Выпил стеклоочиститель и умер заключенный в колонии-поселении Колывань Новосибирской области

Трое 26-летних заключенных в колонии-поселении в поселке Колывань Новосибирской области напились жидкости для очистки стекла. По неподтвержденной пока информации, один скончался сразу, двоих госпитализировали в больницу. У одного из них якобы отнялись ноги, а у другого пропало зрение. В каком они находятся сейчас состоянии, неизвестно. Об этом «Курьер.Среда.Бердск» стало известно из собственного источника в правоохранительной среде.

Происшествие случилось в ИК-22 в понедельник, 13 февраля. На территории колонии якобы было открыто неофициальное СТО, где работали заключенные. В день происшествия на станцию техобслуживания пригнали машину, в которой лежала пятилитровая бутылка со стеклоочистителем. Ее и выпили заключенные.

О пострадавших известно пока немного. Только то, что все они 1990 года рождения и были осуждены на небольшие сроки — год или полтора.

Подтвердить информацию официально пока не удалось. Подробности в ближайшее время.

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Источник: Выпил стеклоочиститель и умер заключенный в колонии-поселении Колывань Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [19:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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