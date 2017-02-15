Вспомнили военные годы и погибших на чужой земле друзей воины-афганцы Бердска. Сегодня, 15 февраля, в 28-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана они встретились у мемориала Воинскому братству. Среди пришедших те, кто выжил в боях афганской и чеченских войн, родные погибших, представители власти и общественных организаций, юные бердчане.

— Прежде всего хотелось бы сказать «спасибо». Спасибо, что вы здесь, спасибо за память и спасибо за историю. Невозможно сравнить: 28 лет — это много или мало. Для тех матерей, вдов, которые до сих пор ждут, наверное, это вечно. Для тех, кто 28 лет назад спрыгнули с «брони», проезжая через мост, хотелось бы пожелать здоровья и памяти, а память — есть жизнь, — обратился к ветеранам глава Бердска Евгений Шестернин.

Видео Елены Меновщиковой

«Ваши сыновья, ваши родные и близкие отстояли в прямом смысле честь, свободу и независимость нашей Родины», — продолжил речь мэра спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин.

Слово взяла председатель бердской общественной организации ветеранов войны и труда Раиса Христенко. «Спасибо вам, что вы помните наших героев, что вы каждый год приходите сюда. А юному поколению я желаю, чтобы они никогда не забывали те героические подвиги, которые ребята совершили в таком же юном возрасте», — пожелала повидавшим жизнь и только начинающим ее бердчанам Раиса Васильевна. Молодежь ответила трогательными стихотворными строками.

Видео Елены Меновщиковой

Видео Елены Меновщиковой

Спецназовец Александр Левчик сам прошел тяжелую афганскую школу. «Очень много в свое время было кривотолков о той войне: правильно — не правильно. Но история расставляет все на свои места, и нам остается лишь одно — сохранять память тех боевых товарищей, которые не вернулись с той войны», — уверен Александр Владимирович.

Видео Елены Меновщиковой

Траурные гвоздики — из рук тех, кто так и не дождался. Кто вернулся знает, сколько боли и мужества скрывается за приевшимися официальными словами. Десантники Виктор Андронов и Александр Петров попали в самое пекло почти сразу после школы: служили в одной дивизии, но познакомились лишь в мирное время. Тогда они толком не осознавали, какие страшные картинки им покажет Афган. До 1986 года о реальной обстановке в зоне конфликта говорить запрещалось, власть прикрывалась «миротворческой миссией»: мол, советские военные сажали деревья и строили школы в приграничном государстве. О войне юноши слышали только краем уха от тех, кто уже встретился с «душманами» в бою.

— 1982 год. Я школу заканчиваю. Шлепаю по деревне с цветочками: костюм «троечка», галстучек, белая рубашечка. И так голову поднимаю — навстречу идет: берет на затылке, аксельбанты, медальки брякают — и с дипломатиком. «О-па! Ничего себе десантура. Мирное время, а медали дают», интересно пацану в 17 лет. «Вот бы и мне попасть», — завидовал бравому земляку юный Саша Петров. И попал — через год, когда отучился в Бердске на парашютиста. Сам стал бомбить караваны с наркотиками и оружием, минировать и жечь маковые поля. Обезвреживая вражеские снаряды, заслужил звание почетного сапера ВДВ — ценой своей ноги.

Травмы и контузии — дело обычное, говорит Виктор Андронов. Впрочем, как и десятки смертей, которые довелось повидать парням. «Жутко вспоминать, когда на твоих глазах погибает друг. Лежишь с ним рядом под пулями, разговариваешь — и в один момент поворачиваешься, а у него из-за шиворота дымок идет: пуля пробила лоб и вышла из затылка. Каждые «боевые» были похороны в полку, по семь-восемь бывало», — вспоминает Виктор Геннадьевич.

Когда 15 февраля 1989 года обявили, что советские войска выходят из Афганистана, Андронов и Петров уже были дома — нянчили своих детей. «Радость и одновременно боль за тех, кто не выжил», — делятся чувствами ветераны. Не выжил и подчиненный офицера запаса Сергея Губина, ленинградец, командир группы Олег Матаков. От тяжелых ранений он скончался в госпитале — в полдень 15 февраля, когда его товарищи пересекали границу…

Для Анатолия Гридасова, председателя союза ветеранов-пограничников в этот день тоже связан с воспоминаниями об ушедших. «Для меня это день памяти. Я знал многих погибших», — делится Анатолий Григорьевич, афганский офицер.

Хотя имена погибших сыновей и мужей в списках героев, женское сердце не утешить: слишком больно ударили по нему кровавые распри. Сын Валентины Титовой Николай родился для другой войны — чеченской. 25-летний Коля прислал матери лишь одно письмо, он не пробыл на Кавказе и месяца. Погиб вместе с четырьмя бердчанами, оставив в память о себе годовалого сына. Валентина Терентьевна дружит со вдовами и матерями ветеранов локальных войн и недоумевает: как после девяти с лишним лет ужаса в Афгане русских парней снова отправили в бой.

— Зачем она нужна была — война? — не перестает спрашивать себя бердчанка.

Сейчас в Бердске около 300 бывших «афганцев». И вспоминают о них в последнее время, нечасто, сетует выживший после взырва мины Александр Петров. Говорит, раньше и льготы были, и первоочередное право на жилье. Теперь осталось скромное пособие и право залечивать 30-летние раны в военных госпиталях.

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