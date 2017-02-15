В России может появиться список «правильной» литературы для детских садов. Глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила сформировать такой перечень, который поможет в воспитании «человеческой основы».

Министра во время своего выступления на форуме, посвященном вопросам взаимодействия семьи и школы, отметила, что вкус к чтению закладывается с раннего возраста и зависит от того, какие именно произведения читают ребенку. Ничего плохого в таком предложении нет, опасаться, что список станет обязательным для изучения не стоит, уверен сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Такой список могу и я составить, и кто-то еще. Образовательная программа уже есть, и никакого механизма для того, чтобы этот список сделать обязательным, не существует. Поэтому я не вижу в этом ничего страшного. Скорее всего, ни к какому результату инициатива министра просто не приведет. Но это могло бы быть полезно для издательств, которые получили бы заказы на дополнительные тиражи книг», — сказал он.

В 2013 году Минобразования уже рассылало в регионы список из 100 книг для детей. Правда, тогда министерство составляло перечень для школьников. Основу составили произведения классиков, однако были и книги, которые вызвали споры. Это, например, «Три речи» православного философа Ивана Ильина, а также книга «Россия. История успеха» публициста Александра Горянина. Литераторы обращали внимание, что произведения Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадуллиной, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Александра Солженицына и Андрея Белого из списка исчезли.

«Коммерсантъ FM» спросил известных родителей, как они относятся к возможному появлению нового списка литературы для детей.

Режиссер, актер, отец двоих детей Тигран Кеосаян: «Какое количество в этом корпусе книг должно присутствовать на взгляд госпожи министра? Это полная глупость, ересь. Нельзя создать список 100 лучших фильмов мира, как нельзя создать списки тысячи лучших картин или литературных произведений. Есть общеобразовательные программы в школах. Дальше, конечно, это частный момент, абсолютно личностный. В школе сейчас, говорят, проходят Замятина, Булгакова, Чарльза Буковски и других писателей, произведения которых не были включены в программу в мое время. Но это не помешало мне их прочитать самостоятельно».

Писатель, отец пятерых детей Григорий Остер: «Я всегда с большой опаской отношусь к попыткам государства вмешиваться в воспитание детей. Воспитание детей — это прерогатива родителей. Когда речь идет о том, что государство решает, какие книги читать детям, речь идет о конкретном чиновнике или группе чиновников. Я не уверен, что эти госслужащие являются лучше воспитанными, чем родители детей. Во времена советской власти государство решало этот вопрос очень просто. Оно не позволяло издаваться тем книгам, которых считало неправильными. Я боюсь, что попытки формировать корпус книг могут привести к цензуре в книгоиздании».

Политик, отец троих детей Дмитрий Гудков: «Если мы говорим о детях в возрасте до шести лет, то мы ведем речь о литературе на русском языке. Хотя, если честно, я вот недавно купил своему сыну, которому 3,5 года, несколько сказок на английском языке, потому что он уже немножко говорит по-английски. Я бы хотел, чтобы он воспринимал сразу два языка. Вот интересно, с учетом нашего антиамериканизма и ура-патриотизма книжки на английском — это правильный корпус или нет?».

Формированием списка литературы для использования в детских садах по поручению министра образования Ольги Васильевой займется Союз женщин России.

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