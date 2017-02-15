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За 10 млн рублей достроят дорогу в микрорайон Южный Бердска

В 2017 году продолжится строительство дороги в микрорайоне Белокаменном Бердска. Как сообщил на заседании комитета по промышленности начальник управления капитального строительства Алексей Егошин, на эти цели выделено 10 млн рублей. Новый отрезок дороги закончится на пересечении улиц Лунной и Рогачева.

Напомним, жители улицы Лунной много лет страдали летом от пыли, а весной от потопа на автодороге под своими окнами. Проезжая часть была сделана из щебня. В 2016 году за 30 млн рублей строители сделали дорогу в асфальтовом исполнении. Но только половину.

Депутат Владимир Голубев, чей округ находится в Южном, говорит, что южане смеялись над такой дорогой: едешь-едешь по гладкому асфальту, а затем — раз, и асфальт резко заканчивается.

Егошин заверил, что в этом году дорогу достроят. Правда, пока выделенных средств хватает только на дорожное полотно — без тротуаров и освещения.

Напомним, в прошлом году по дороге на ул. Лунной ограничили движение большегрузов, чтобы не разбить новый асфальт на протяжении 800 метров.

Новости smi2.ru

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За 10 млн рублей достроят дорогу в микрорайон Южный Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [17:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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