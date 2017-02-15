Новые данные о пропавшем в Шерегеше туристе сообщили на официальной страничке горнолыжного курорта в «Вконтакте» в среду, 15 февраля.

Возможно, Роман Самборский, пропавший 13 февраля, покинул курорт самостоятельно. Свидетели предоставили следствию запись видеорегистратора, на которой человек со сноубордом, по приметам похожий на пропавшего, шёл по трассе Чугунаш-Шерегеш. Эта информация учитывается в поисках.

Лера Самборская узнала своего супругав записях с видеорегистраторов (сами записи пока в интересах следствия не публикуются). На записи Рома идет по новой дороге в сторону от Шерегеша. На регистратор он попал примерно в 1 км от поворота на сектор Е.

Лера узнала Романа по походке и экипировке. Только удивлена тому, что он в хорошую погоду не снял маску. Она готова заплатить любые деньги, чтобы искать мужа на вертолете.

Параллельно идут активные поиски на горе Зелёной. С утра местность прочёсывают 55 человек, из них 15 спасателей, 40 волонтеров и задействованы 4 снегохода. То, что поиски продолжаются, в том числе в труднодоступных местах, «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил Иван Шилин, официальный представитель Агентства по защите населения и территорий Кемеровской области. Спасатели и волонтеры обследуют лес, в том числе и вдоль трассы.

На горнолыжном курорте ищут квадракоптер, чтобы «прочесать» территорию с воздуха: вдруг человек внезапно потерял память и свернул не туда. В окрестных поселках развесили объявления и ориентировки. Но пока безрезультатоно.

Версия о том, что Роман сам ушел с Шерегеша, рассматривается и правоохранителями. Но бердчанин по-прежнему не выходит на связь с родными. Поэтому кузбасская полиция вновь 15 февраля попросила о помощи в поисках пропавшего без вести Романа Самборского. Возможно кто-то видел Романа, возможно он попал на записи видеорегистратора.

Официально

Сотрудниками отдела МВД России по Таштагольскому району разыскивается без вести пропавший Самборский Роман Владимирович, 23.06.87 года рождения, житель города Бердск Новосибирской области. 13 февраля 2017 года он поехал кататься на сноуборде по необорудованным склонам горы Зеленой в поселке Шерегеш и не вернулся.

ПРИМЕТЫ: на вид 25-30 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-голубые.

ОДЕТ: спортивный горнолыжный костюм темно-синего цвета со вставками серо-голубого цвета на груди в виде ромба, карманы куртки на молнии серо-голубого цвета, надпись куртке в районе левого плеча «H2O» серо-голубого цвета, зимние спортивные ботинки черно-серого цвета на шнуровке, черные перчатки, защитный горнолыжный шлем, оборудованный видео камерой «GO PRO», очки защитные горнолыжные с желтой линзой. При себе имел красный рюкзак, в котором находились: кофта, носки, ноутбук, сотовый телефон «Хайвей», зарядное устройство, деньги в сумме 3 000 рублей, возможно, паспорт.

Граждан, знающих что-либо о местонахождении Романа Самборского, просим сообщить по телефонам в Таштаголе: 8-(38473)-3-02-02, 3-27-82, 6-51-02, 02; 8-913-429-17-87; 8-983-214-96-35.

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