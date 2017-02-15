Представитель и соучредитель строительной фирмы «СибАлмаз» Денис Ковалевский озвучил «Курьер. Среда. Бердск» свою позицию по жалобе на компанию со стороны спикера горсовета Валерия Бадьина.

Напомним, «СибАлмаз» выиграл конкурс на переселение граждан из аварийного жилья, обойдя завсегдатая подобных контрактов застройщика Виктора Голубева. Однако администрация отказалась заключать договор с компанией-победителем. А Валерий Бадьин, который считается креатурой Голубева, обратился в прокуратуру с требованием проверить, законно ли «СибАлмазу» выдали разрешение на строительство домов на улице Морской. В комментарии «Курьер. Среда. Бердск» Валерий Георгиевич признался, что переживает, не сорвется ли программа по переселению. Квартиры застройщик должен передать в мае 2017 года, а дома только начали строить.

По словам Ковалевского, составители аукционной документации изначально допустили неточность. В бумагах не конкретизировали, что квартиры для переселенцев должны были быть готовыми уже на момент участия застройщика в конкурсе. На эти нарушения и указала ФАС. Но теперь, после того как аукцион завершен, администрация пытается поменять условия. Денис Георгиевич отмечает: мэрию можно понять, чиновники хотят подстраховаться и купить квартиры под ключ, а не на этапе строительства. Но «СибАлмаз» планирует сдать первые дома уже в апреле. В «СибАлмазе» понимают, что с такими вещами, как программа переселения, не шутят. Поэтому намерены соблюсти все сроки. Но речи о возврате областных программных денег и уж тем более о полном провале программы не идет.

— Если уж не лукавить, то программа должна быть закрыта до 1 сентября 2017 года, а не до 1 мая. Просто, насколько мы понимаем, начальник контрактной службы подстраховалась, наверное, и поставила срок до 1 мая. То есть, до 1 сентября деньги у города никто не отберет. Жителей однозначно расселят, — подчеркивает Ковалевский.

Но пока предпосылок к тому, что стройка встанет, у «СибАлмаза» нет. В банке открыта кредитная линия, подрядчик выполняет работы в срок. Готов фундамент и почти завершен уровень подвала. В компании полагают, что достроить трехэтажку за весну труда не составит. К тому же, вопреки предположениям Бадьина, «СибАлмаз» имеет все разрешительные документы, в том числе и техусловия на подключение к водопроводу.

— У нас комплекс из 12 домов. Мы получили разрешение на строительство всех домов. Потом мы просто перепрофилировали два дома из этого комплекса под муниципальную застройку (имеется в виду — под программу переселения — прим. ред.). А Валерий Георгиевич пытается нас уличить в том, чего нет на самом деле. Мы подвели газ, притянули свет, будем строить сети водоснабжения… Мы делаем остановочный павильон, так как запланирован запуск нового маршрута на сентябрь этого года. Работа ведется.

Ковалевский не понимает, почему Бадьин напрямую не обратился к «СибАлмазу», а сразу пошел в прокуратуру.

— Может быть, ему неправильно донесли ситуацию? Мы с Валерием Георгиевичем на эту тему не общались. Хотя абсолютно рабочие отношения. Видимо, ему так довели информацию, и он, обеспокоенный происходящим, написал в прокуратуру, — предполагает Денис Георгиевич.

Стоит отметить, что «СибАлмаз» выиграл два аукциона на общую сумму в 48 млн рублей. По условиям конкурса, компания должна выделить 25 квартир для переселенцев из бараков на улицах Новосибирская и Попова. При этом «СибАлмаз» не просто снижает цену за квадратный метр, а еще и фактически дарит лишних 200 кв. метров, так как квартиры в новостройках будут по площади больше, чем в старых бараках.

— Люди переедут в более комфортное жилье, — уверен Ковалевский.

Но переезд обитателей аварийных домов в микрорайон Морской состоится лишь в том случае, если мэрия подпишет контракт с «СибАлмазом». Пока этого не произошло. Объявлен повторный аукцион.

— Понимаете, если бы изначально начальник контрактной службы указала другие параметры — что дом должен быть сдан еще на этапе заявок, мы бы сюда и не совались. И нет никакого конфликта. Нам с администрацией враждовать смысла нет. Просто если условия контракта другие, то мы в аукционе просто не буде участвовать, вот и все. Значит, люди поедут в другие дома. К Голубеву, наверное. Или к тому, кто еще заявится… — рассуждает застройщик. — Мы повторно не заявлялись. Пока думаем: надо нам оно или нет, — заключает Ковалевский.

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