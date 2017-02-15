Вице-премьер Ольга Голодец поручила ряду министерств проработать вопрос о том, можно ли исключить из Уголовного кодекса статью об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией (ст. 122). Свои заключения по этой теме до 1 октября 2017 года должны предоставить Минюст, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, Генеральная прокуратура, Верховный суд и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Правительство не рассматривает вопрос о декриминализации умышленного заражения ВИЧ, указано в поручении. Ответственность за это деяние должна быть квалифицирована по другим статьям — умышленное причинения легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью (ст. 111, 112, 115 УК). Кроме ВИЧ под эти статьи должно попасть умышленное заражение другими тяжелыми и опасными инфекционными заболеваниями.

Неясно, как именно заражение ВИЧ может быть включено в три разные статьи, заметил в разговоре с РБК адвокат юридического бюро BMS Law Firm. «Возможно, сделают зависимость от тяжести последствий, но, учитывая, что ВИЧ-инфекция может развиваться, нанося здоровью все больший вред, будут возникать трудности с квалификацией деяния», — выразил сомнения эксперт. Кроме того, в существующей статье есть санкция за инфицирование из-за «ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Речь идет, например, о заражении пациента врачом при медицинском вмешательстве. «Непонятно, что будет с этой нормой и каким образом она сможет быть включена в статьи о причинении вреда здоровью», — подчеркнул Косенко.

В пресс-службе Минюста подтвердили, что получили копию поручения Голодец. В министерстве указали, что сформируют общую позицию по вопросу, когда дождутся ответов от всех заинтересованных ведомств. В МВД РБК предложили обратиться в Минюст. От остальных учреждений РБК ожидает ответа.

Предложение исключить статью об умышленном заражении ВИЧ выдвинул 3 февраля на заседании совета при правительстве по попечительству в социальной сфере член совета адвокат Константин Добрынин. Отдельная норма специально для пациентов с ВИЧ является дискриминацией по отношению к ним, заявил он. «Эта статья появилась в законодательстве в 1996 году, с тех пор прошел 21 год, мир двинулся вперед», — подчеркнул Добрынин.

В норме не учитываются применение средств контрацепции и прием терапии пациентом, подчеркнул Добрынин, напомнив, что при использовании презервативов и специальных медикаментов вероятность заражения «ничтожно мала». «Мы предлагаем признать статью о заражении ВИЧ утратившей силу и прописать новую статью для заражения всеми видами опасных инфекционных заболеваний, перечень которых будет утверждать государство», — резюмировал Добрынин. Предложение о создании отдельной статьи для всех инфекционных заболеваний не нашло отражения в поручении Голодец.

Пациентское сообщество поддерживает инициативу об исключении из УК статьи о заражении инфекцией. Отдельная статья действительно дискриминирует пациентов с ВИЧ, отметил координатор медицинского сетевого издания ITPCru Григорий Вергус. «Когда человек, у которого обнаружили ВИЧ, встает на учет, его информируют в том числе и о наличии отдельной статьи специально для людей с инфекцией. Это не добавляет им оптимизма», — заметил он. Существующая статья все равно практически не применяется, что видно из статистических данных, резюмировал Вергус.

В первой половине 2016 года за заражение ВИЧ-инфекцией были осуждены 19 человек, следует из статистики Верховного суда (более свежих данных на сайте ВС нет). Из них семь человек были отправлены в заключение, но сроки не превысили трех лет лишения свободы. В 2015 году по этой статье перед судом предстали 45 человек.​

Среди других поручений, которые Голодец дала после заседания совета, — изменение правил въезда ВИЧ-инфицированных иностранцев в Россию, контроль за обеспечением пациентов медикаментами против вируса, возможность получать терапию в любой точке страны, разработка типовой документации для закупки препаратов для лечения ВИЧ и подготовка рекомендаций для соцработников по работе с ВИЧ-инфицированными детьми.

Новости smi2.ru