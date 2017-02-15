Глава Карелии Александр Худилайнен, возглавляющий республику с 2012 года, заявил о решении досрочно уйти в отставку.

«Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия. Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», — сказал Худилайнен журналистам.

«Какое бы мне место не доверил президент, какую бы работу не поручил, я, безусловно, буду помнить о Карелии и помогать в ее развитии, в ее продвижении», — добавил Худилайнен.

Александр Худилайнен был назначен главой Республики Карелия в мае 2012 года, после того как Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию.

Срок полномочий Худилайнена истекал 24 мая 2017 года, передает ТАСС.

Это пятый губернатор, отправленный в отставку в этом году. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне ушел глава Рязанской области.

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