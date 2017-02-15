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Глава Карелии Александр Худилайнен, возглавляющий республику с 2012 года, заявил о решении досрочно уйти в отставку.
«Я обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о досрочном сложении полномочий главы Республики Карелия. Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», — сказал Худилайнен журналистам.
«Какое бы мне место не доверил президент, какую бы работу не поручил, я, безусловно, буду помнить о Карелии и помогать в ее развитии, в ее продвижении», — добавил Худилайнен.
Александр Худилайнен был назначен главой Республики Карелия в мае 2012 года, после того как Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию.
Срок полномочий Худилайнена истекал 24 мая 2017 года, передает ТАСС.
Это пятый губернатор, отправленный в отставку в этом году. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне ушел глава Рязанской области.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [15:25]
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