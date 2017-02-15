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Володин: заявления о Крыме посягают на целостность России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал «посягательством на целостность» России заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера об ожиданиях США «возвращения Крыма» Украине. «Крым это часть России,— заявил председатель нижней палаты .— И любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории … посягательство на нашу … территорию».

Володин также подчеркнул, что заявление о территориальной принадлежности полуострова принадлежит «какому-то там пресс-секретарю». Спикер Госдумы призвал власти США выполнять положения предвыборной программы действующего президента, в которой «все сказано — урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом». «Когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально»,— заключил Вячеслав Володин.

14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в ходе брифинга , что президент США ждет от Москвы активного участия в деэскалации конфликта на Украине. Он отметил, что американский лидер занимает «жесткую» позицию и «ждет от России содействия в деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма». Постпред России при ООН Виталий Чуркин отметил, что позиция действующей администрации США может сыграть важную роль в урегулировании кризиса на Украине, передает РБК.

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Володин: заявления о Крыме посягают на целостность России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [15:05]

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