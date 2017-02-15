Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, который запрещает несовершеннолетним детям государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций учиться в иностранных школах и вузах. Как следует из проекта заключения, «нормы законопроекта н­аправлены на ограниче­ние конституционных прав несовершеннолетни­х детей — граждан Рос­сийской Федерации на образование».

Рашкин внес поправки в закон «О противодействии коррупции» 14 ноября 2016 года. Как подчеркивал сам автор, «проект направлен на прекращение распространенной практики направления родителями — чиновниками, топ-менеджерами госкомпаний и госкорпораций — своих детей для обучения за границу».

В отзыве правительства говорится, что российское законодательство уже предусмотрело перечень запретов и огра­ничений для лиц, замещающих указанные долж­ности». Запрет детям чиновников учиться за рубежом правительству представляется «несоразмерным».

Проект отрицательного отзыва был одобрен 13 февраля этого года, сообщил РБК один из участников заседания правкомиссии. По словам другого собеседника РБК в правкомиссии, инициатива Рашкина является «скандально-популистской», потому и поддержки не получила.

В защиту национальной элиты

«Это препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа», — обосновывал инициативу Рашкин.

По мнению зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросса Анатолия Выборного, запрет, предлагаемый Рашкиным, представляется «юридически необоснованным». «С такими общими принципами нельзя подходить к регулированию такого сложного вопроса, как семейные отношения», — заявил он РБК.

Выборный отметил, что шансы на прохождение у законопроекта невелики. Сам Рашкин на момент написания материала был недоступен для комментариев.

Дума в январе отклонила законопроект Рашкина, который предполагал​ запрет российским госслужащим и депутатам иметь недвижимость за пределами страны. Депутаты тогда посчитали, что действующих норм закона «О противодействии коррупции» вполне достаточно, чтобы доказать и наказать чиновника, если выяснится, что он живет не по средствам.

По мнению политолога Константина Калачева, появление подобных инициатив — «это политический троллинг». После отклонения законопроекта о запрете детям чиновников учиться за рубежом оправдываться будут не представители КПРФ, а, в первую очередь, единороссы, пояснил Калачев.

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