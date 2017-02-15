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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, который запрещает несовершеннолетним детям государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций учиться в иностранных школах и вузах. Как следует из проекта заключения, «нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование».
Рашкин внес поправки в закон «О противодействии коррупции» 14 ноября 2016 года. Как подчеркивал сам автор, «проект направлен на прекращение распространенной практики направления родителями — чиновниками, топ-менеджерами госкомпаний и госкорпораций — своих детей для обучения за границу».
В отзыве правительства говорится, что российское законодательство уже предусмотрело перечень запретов и ограничений для лиц, замещающих указанные должности». Запрет детям чиновников учиться за рубежом правительству представляется «несоразмерным».
Проект отрицательного отзыва был одобрен 13 февраля этого года, сообщил РБК один из участников заседания правкомиссии. По словам другого собеседника РБК в правкомиссии, инициатива Рашкина является «скандально-популистской», потому и поддержки не получила.
В защиту национальной элиты
«Это препятствует формированию в стране подлинно национальной управленческой элиты, вымывает кадры, способствует закреплению в России социального неравенства, отрыва правящего класса от народа», — обосновывал инициативу Рашкин.
По мнению зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросса Анатолия Выборного, запрет, предлагаемый Рашкиным, представляется «юридически необоснованным». «С такими общими принципами нельзя подходить к регулированию такого сложного вопроса, как семейные отношения», — заявил он РБК.
Выборный отметил, что шансы на прохождение у законопроекта невелики. Сам Рашкин на момент написания материала был недоступен для комментариев.
Дума в январе отклонила законопроект Рашкина, который предполагал запрет российским госслужащим и депутатам иметь недвижимость за пределами страны. Депутаты тогда посчитали, что действующих норм закона «О противодействии коррупции» вполне достаточно, чтобы доказать и наказать чиновника, если выяснится, что он живет не по средствам.
По мнению политолога Константина Калачева, появление подобных инициатив — «это политический троллинг». После отклонения законопроекта о запрете детям чиновников учиться за рубежом оправдываться будут не представители КПРФ, а, в первую очередь, единороссы, пояснил Калачев.
Новости smi2.ru
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