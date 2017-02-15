В 16 километрах от кордона Кокши специалисты «Алтай Авиа» в среду, 15 февраля, обнаружели 4 чехла красного цвета и элементы крепежа. По информации управления МЧС по Республике Алтай, это элементы упавшего в Телецкое озеро 12 февраля вертолета «Робинсон».

Сегодня утром в район кордона Кокши выдвинулся катер с глубоководным телеуправляемым аппаратом «Фалькон», группа водолазов Западно-Сибирского регионального поисково-спасательного отряда для обследования дна озера вдоль берега, наземная группа спасателей для осмотра береговой линии, задействованы вертолёты для проведения аэровизуального наблюдения.

В виду ухудшения погодных условий — сильного ветра и высокой волны, использование аппарата «Фалькон», а также погружение водолазов не возможно и приостановлено до улучшения погоды. Продолжается осмотр береговой линии и обследование глади озера с воздуха.

Руководитель поисковой группировки, первый замначальника главка МЧС России по Республике Алтай полковник Андрей Бурлаков сообщил, что для поиска спасатели используют любую возможность, которую даёт погода.

— Пока благоприятные условия, мы активно работаем по всем направлениям – обследуем на лодках береговые линии, проводим авиаразведку. Но погода в этих местах постоянно меняется. Внезапно может подняться ветер и на озере сразу появляется волна. Работы приходится приостанавливать. Находиться в это время года на водоёме крайне опасно, навигация запрещена. Проводим работы с повышенными мерами предосторожности. Мы не можем рисковать людьми, — сказал полковник Бурлаков.

Накануне поиски были приостановлены в 18.00. Вся зона поисков была разбита на 87 квадратов, каждый площадью 150 на 100 квадратных метров. Глубоководный аппарат Фалкон обследовал дно озера площадью 500 квадратных метров на глубинах до 250 метров. Для аэровизуального обследования акватории было задействовано 3 воздушных судна, осмотрено 30 квадратных километров. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда обследовали два километра береговой линии вверх от устья реки Кокши.

В район поисков доставлены 6 спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда с водолазным снаряжением. Они обследовали дно озера на участке 100 метров ниже устья реки Кокши. В операции участвуют спасатели из Бердска, которые доставили к месту трагедии судно на воздушной подушке «Арго». Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского ПСО Николай Ярманов, на берегу нашли труп одной из пассажирок разбившегося вертолета.

Вертолёт «Робинсон», который 12 февраля потерпел крушение и упал в Телецкое озеро (Республика Алтай) пока не обнаружен.

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