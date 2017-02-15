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Работа испытателя дивана за 70 тыс. рублей

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Диван Диваныч:

Необычная вакансия появилась на новосибирском рынке. Крупная компания ищет сотрудника на должность «испытателя диванов».

Для проведения испытания работнику предоставят диван. На нем нужно будет сидеть и лежать не менее 10 часов в сутки, складывать и раскладывать, составлять регулярные отчеты о работе механизмов.

Среди требований к соискателю — приятная внешность, собственная квартира и несколько друзей. За месяц работы обещают заплатить более 70 тыс. рублей. В подарок сотруднику останется и сам диван.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [14:35]

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Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

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Погода в Бердске

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Облачно, ветер: южный
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