Друзья! 17 февраля в 18.00 приглашаем вас на ярмарку и благотворительный концерт джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» в МЦ «100 друзей»!

Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» — коллектив новосибирской государственной филармонии, который осуществляет обширную концертную деятельность в городе Новосибирске, регионах, ближнем и дальнем зарубежье. И вот наконец-то мы услышим прекрасные звуки джазовых композиций в Бердске!

Вас ждут самые лучшие джазовые композиции коллектива, интересные мастер-классы и благотворительная распродажа в фойе, а также подарки. Приходите всей семьёй, хорошее настроение мы вам обеспечим!

А ещё это прекрасная возможность сделать доброе дело — помочь ребёнку, который нуждается в операции!

Все средства, собранные на благотворительном концерте, будут переданы на операцию Олегу Лузянину, 13 лет (диагноз — ДЦП)

Ждём вас в молодёжном центре «100 друзей».

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