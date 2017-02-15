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Благотворительный концерт джаз-оркестра «Сибирский диксиленд»

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:

Друзья! 17 февраля в 18.00 приглашаем вас на ярмарку и благотворительный концерт джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» в МЦ «100 друзей»!

Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» — коллектив новосибирской государственной филармонии, который осуществляет обширную концертную деятельность в городе Новосибирске, регионах, ближнем и дальнем зарубежье. И вот наконец-то мы услышим прекрасные звуки джазовых композиций в Бердске!

Вас ждут самые лучшие джазовые композиции коллектива, интересные мастер-классы и благотворительная распродажа в фойе, а также подарки. Приходите всей семьёй, хорошее настроение мы вам обеспечим!

А ещё это прекрасная возможность сделать доброе дело — помочь ребёнку, который нуждается в операции!

Все средства, собранные на благотворительном концерте, будут переданы на операцию Олегу Лузянину, 13 лет (диагноз — ДЦП)

Ждём вас в молодёжном центре «100 друзей».

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [14:30]

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Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 2.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 69%

15 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -14 C°, ветер: 3.9 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 21%, облачность: 71%

16 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -11 C°, ветер: 5.3 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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