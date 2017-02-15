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Друзья! 17 февраля в 18.00 приглашаем вас на ярмарку и благотворительный концерт джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» в МЦ «100 друзей»!
Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» — коллектив новосибирской государственной филармонии, который осуществляет обширную концертную деятельность в городе Новосибирске, регионах, ближнем и дальнем зарубежье. И вот наконец-то мы услышим прекрасные звуки джазовых композиций в Бердске!
Вас ждут самые лучшие джазовые композиции коллектива, интересные мастер-классы и благотворительная распродажа в фойе, а также подарки. Приходите всей семьёй, хорошее настроение мы вам обеспечим!
А ещё это прекрасная возможность сделать доброе дело — помочь ребёнку, который нуждается в операции!
Все средства, собранные на благотворительном концерте, будут переданы на операцию Олегу Лузянину, 13 лет (диагноз — ДЦП)
Ждём вас в молодёжном центре «100 друзей».
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [14:30]
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