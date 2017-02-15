Во вторник, 14 февраля, в 20:57 в Октябрьском районе Новосибирска (на улице Никитина) произошел пожар в ГСК «Сигнал». В гараже находился автомобиль ВАЗ-2104 и мужчина. Пожарными из автомобиля был спасен мужчина. В результате пожара огнем повреждена мебель и машина. В 21:08 возгорание было ликвидировано, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Но новосибирец едва остался жив, заснув в автомобиле, который находился внутри вспыхнувшего гаража. Очевидцы заметили дым из закрытого на замок гаража и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС России спасли мужчину, который даже не подозревал о грозящей ему опасности. Пожар произошел в Новосибирске накануне вечером.

При помощи гидравлического инструмента пожарные вскрыли дверь капитального гаража, внутри он был объят пламенем, от воздействия высокой температуры лакокрасочное покрытие автомобиля повреждено. В машине огнеборцы заметили неподвижного человека, быстро открыли дверь и достали мужчину. Спасенному оказали помощь — он надышался угарным газом. Сейчас мужчина находится на лечении в больнице. Пожар ликвидирован оперативно, в течение 8 минут. Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Вероятно, на раскаленный обогреватель попала ветошь.

— Это довольно редкий для Новосибирска случай, чтобы внутри горящего гаража в машине находился спящий человек. В условиях замкнутого пространства у него шансы на спасение были невелики. Пожарные сработали оперативно и грамотно. Спасибо очевидцам за своевременный звонок на 101, — сказал начальник пожарно-спасательной части № 3 Новосибирска Андрей Бубнов.

За минувшие сутки другой случай спасения произошел в многоквартирном жилом доме Новосибирска. Из горящей квартиры на втором этаже пожарные спасли пенсионерку (сейчас она находится под наблюдением врачей) и эвакуировали из подъезда 5 человек, пострадавших среди них нет. Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание в электророзетке.

Сотрудники МЧС России призывают к соблюдению правил пожарной безопасности и напоминают, что электросеть можно включать только исправные электроприборы. Не оставляйте работающие электрические приборы без присмотра, на ночь или на попечение малолетних детей. Опасно также включать в одну розетку одновременно несколько приборов, не перегружайте электросеть.

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