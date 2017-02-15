В течение 2017 года на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения, входящих в Новосибирскую агломерацию, планируется отремонтировать 99,2 км автодорог и ликвидировать 33 аварийно-опасных участка улично-дорожной сети. Об этапах реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков 14 февраля.

Он сообщил, что в текущем году запланировано провести комплекс мероприятий по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках ул. Красная Сибирь в Бердске (от ул. Ленина до Маяковского и на от ул. Павлова до Рогачева). А также в Искитиме, Оби и Кольцово и областном центре.

Кроме того, будут проведены ремонтные работы и мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП на автодорогах «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» и «Новосибирск – Колывань – Томск» (в границах области), «Новосибирск – аэропорт Толмачево», «12 км а/д «К-12» Криводановка, «Новосибирск – Сокур» и других.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Бердск получит 25,8 млн рублей из областного бюджета и 25,8 млн рублей из федерального. 2,3 млн рублей вложи город в порядке софинансирования.

Помимо ремонта проезжей части на ул. Красная Сибирь будет обновлено знаковое хозяйство, подходы к пешеходным переходам для инвалидов по зрению (тактильная плитка), нанесена дорожная разметка, установлены пешеходные ограждения, комплексы фото- и видеофиксации.

Евгений Раков обратил внимание, что ликвидация мест концентрации ДТП является сегодня одной из приоритетных задач в реализации проекта и предусматривает собой целый комплекс работ.

— Это работы, связанные не только с приведением в нормативное состояние автодорог, но и ряд других составляющих. В том числе и улично-дорожной сети, которая включает в себя тротуары, пешеходные дорожки, пешеходный переход, технические средства организации дорожного движения, освещение и другие элементы, связанные с безопасностью. По очагам концентрации мест ДТП подготовлены локальные проекты, которые позволят привести их в соответствие с требованиями ГОСТ, – отметил он.

Заместитель министра также обратил внимание присутствующих на значимость выполнения запланированных объемов работ и целевых показателей программы, поскольку от этого зависит ее дальнейшее финансирование и, как следствие, обеспечение безопасности дорожного движение и развитие дорожной сети.

На пресс-конференции Евгений Раков также сообщил, что в настоящее время проходит общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации, которое продлится до 15 апреля 2017 года. По его словам, обсуждение проводится с целью ее возможной корректировки на последующие годы.

Рассказывая в целом о дорожно-строительных работах региона на 2017 год, Евгений Раков сообщил, что объем дорожного фонда Новосибирской области составляет 10,7 млрд рублей – это почти на 12% больше, чем в предыдущем году. За счет указанных средств в регионе планируется выполнение мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, планово-предупредительному ремонту и содержанию автомобильных дорог на общую сумму 6,3 млрд рублей. В регионе будет построено 8,8 км и реконструировано 38,5 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

Справка

7 февраля между правительством Новосибирской области и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) было подписано Соглашение о предоставлении региону межбюджетных трансфертов в размере 1 млрд рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на реализацию Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Софинансирование областного бюджета на эти цели составило 1,005 млрд рублей.

За период действия программы, с 2017 по 2025 год, в областном центре и городах-спутниках ядра Новосибирской агломерации – Бердске, Искитиме, Оби, р.п. Кольцово – предполагается отремонтировать 577 км автодорог и ликвидировать 71 аварийно-опасный участок улично-дорожной сети.

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