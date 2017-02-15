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Приговор за взятку в Бердске экс-чиновнику из Новосибирска огласят в конце марта

Бердский городской суд сегодня, 15 февраля, выслушал последнее слово экс-чиновника из Новосибирска Арама Суваряна. Его подельник, Артур Маргарян, выступит перед судом позже, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в местном органе правосудия.

Следующее заседание по громкому делу назначено на 28 марта. Ориентировочно тогда же начнут оглашение приговора.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», экс-директора муниципального «Центра управления городским автоэлектротранспортом» Арама Суваряна задержали сотрудники ФСБ в бердском пансионате 1 июля 2015 года. Дело было передано в суд в июне 2016-го.

По версии следствия, Суварян через посредника Маргаряна предложил предпринимателю за взятку обеспечить победу в открытом конкурсе на право заключения договора об организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярного сообщения в Новосибирске. Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и дальнейшие его встречи с чиновниками проходили под контролем оперативных служб. В рамках достигнутой договоренности Суварян обеспечил победу предпринимателя в конкурсе. Маргарян был задержан оперативниками при получении 2 млн рублей, которые, по версии следствия, предназначались Суваряну. В Генпрокуратуре заявляли, что изначально чиновник просил 3 млн, но в ходе переговоров размер взятки снизили.

Следователи также установили, что Маргарян с февраля по июнь 2015 года ежемесячно получал от предпринимателя по 150 тыс. рублей, предназначавшихся якобы для передачи Суваряну за общее покровительство его бизнесу, снижение количества проверок и иные преференции в отношении действующих маршрутов. Общая сумма этих подношений составила 750 тыс. рублей.

На пост директора ЦУГАЭТ Арам Суварян был назначен в феврале 2015 года, уволен – в октябре 2015 года. До этого Суварян был депутатом заксобрания Новосибирской области от КПРФ, советником губернатора Василия Юрченко, а также активно занимался торговым бизнесом, был соучредителем одного из рынков на Гусинобродской барахолке.

В суде Суварян отрицал свою вину. Но прокуратура просит признать его виновным и назначить наказания в виде 8,5 лет лишения свободы и выплатить штраф в 140 млн рублей.

Новости smi2.ru

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Приговор за взятку в Бердске экс-чиновнику из Новосибирска огласят в конце марта

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [13:55]

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