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Депутаты комитета по промышленности опасаются, что на месте, где должно появиться продолжение улицы Горького в Бердске, появятся коттеджи. По информации зампредседателя комитета Елены Беловой, несколько участков, купленных жителями для жилой застройки, уже попадают в границы предполагаемой дороги.
Напомним, продление улицы Горького до микрорайона Раздольного предусмотрено генпланом города. Это позволит сократить пробки в городе. Удлинение улицы предполагает открытие площади Горького для автомобилей. По оценке вице-мэра по строительству Петра Кима, новая дорога вряд ли появится в ближайшую пятилетку, но когда-нибудь она будет обязательно. Поэтому планы по застройке должны совпадать с глобальными планами, в том числе и насчет улицы Горького.
Елена Белова напомнила, что еще несколько месяцев назад требовала от администрации разобраться в ситуации с выделением земли в районе строительства новой дороги:
— Я просила приостановить выдачу на строительство индивидуальных жилых домов, если его нет. Сегодня, когда там нет дорогих особняков, нужно пытаться выкупить эти земельные участки, потому что в дальнейшем это будет гораздо дороже сделать. Вы знаете эту территорию — в районе реки Раздельной повыкуплены все участки, где должна быть улица Горького.
Петр Ким доложил, что работа в этом направлении ведется. На днях власти встретятся с собственниками участков у Раздельной и обсудят в том числе и этот вопрос. Петр Анатольевич напомнил, что жители покупали эти участки у пайщиков.
Ранее первый вице-мэр Александр Тужик говорил, что встречался с представителями ДНТ «Раздельный». Собственники рассматривали возможность частичной передачи земель городу для соблюдения градостроительных норм.
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