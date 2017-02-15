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Появилось видео смертельного расстрела из ружья на почве ревности жительницы Новосибирска

Сотрудники полиции в среду, 15 февраля, задержали вооруженного новосибирца, смертельно ранившего женщину на ул. Богдана Хмельницкого в столице Сибири.

Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, в 7.45 утра в полицию поступило сообщение о стрельбе возле дома №63 по улице Богдана Хмельницкого. В результате огнестрельного ранения по дороге в больницу скончалась 39-летняя женщина. Стрелявший скрылся с места преступления на темном внедорожнике.

Видео nsk.8tv.ru

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что стрелявший находится в квартире одного из соседних домов. Блокировав жилое здание и возможные пути отхода преступника, полицейские вскрыли дверь квартиры, задержали 51-летнего подозреваемого и изъяли у него охотничье ружье, из которого, предположительно, были произведены выстрелы.

При задержании вооруженного преступника никто из граждан и сотрудников полиции не пострадал, отметили в МВД. По предварительным данным, между мужчиной и женщиной произошел конфликт на почве не сложившихся любовных отношений.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердские полицейские утром тоже получали ориентировку на задержание подозреваемого в расстреле.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— В кратчайшие сроки подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 51-летний местный житель, ранее знавший потерпевшую и проживающий с ней по соседству, — рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По версии следствия, сегодня около 8.00 потерпевшая вышла из дома и отправилась на работу. Когда женщина проходила мимо соседнего дома, из припаркованного автомобиля вышел нетрезвый мужчина и произвел из ружья не менее двух выстрелов в потерпевшую, после чего с места происшествия скрылся.

Дворник, ставший очевидцем преступления, вызвал бригаду «скорой помощи», однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи, выясняются мотивы, побудившие мужчину совершить преступление. В ближайшее время злоумышленнику будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Появилось видео смертельного расстрела из ружья на почве ревности жительницы Новосибирска

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [13:30]

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