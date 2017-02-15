Традиционные народные гуляния, посвященные Масленице, пройдут в Бердске в субботу, 26 февраля.

Праздничные конкурсы и потехи стартуют на площади у ДК «Родина» с 11.00 до 13.00. Далее, с 13.00, эстафету подхватывают игры, конкурсы и соревнования на площади Горького.

Часть праздничных мероприятий, посвященных масленичной неделе, пройдут на площадке рядом с кинотеатром «Орион».

— Будет работать шесть площадок. Каждая из них своими народными играми и забавами как-то будет привязана к отдельному дню масленичной недели: заклички, к теще на блины и так далее, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

На площадке между ЦУМом и администрацией будет установлен столб. Там же пройдут спортивные соревнования: шуточные бои, поднятие гирь и многое другое.

В Масленицу организуют и катание на лошадях. Теперь маршрут лошадок будет пролегать в глубине парка, чтобы не мешать гостям праздника.

За участие в конкурсах бердчане получат вкусные призы: блины, баранки, петушки на палочке, семечки.

Победители некоторых состязаний могут выиграть сертификаты на посещение сауны, парикмахерской, на катание на плюшках, ватрушках. Пока не определено, на каких площадках будут выдавать эти призы.

Как всегда, кульминацией Масленицы и самым ярким зрелищем станет сжигание чучела Зимы.

Традиционно рядом с Преображенским храмом 26 февраля педагоги и ученики православной гимназии проведут свои конкурсы и игры.

Масленичная неделя

Встреча В понедельник хозяйки начинали печь блины. Первый блин принято было отдавать нищим, чтобы те помянули умерших родственников.

Заигрыши С наступлением вторника молодежь каталась на санях, с горки в общем, от всей души развлекалась. Победители игр и забав получали в подарок блины. В этот день устраивались многочисленные смотрины невест, ведь все масленичные обряды — это своеобразная подготовка к помолвке, чтобы после Пасхи и Красной горки сыграть свадьбу.

Лакомки В среду ходили к теще в гости, прихватив с собой угощение.

Широкий разгуляй Все дни до четверга считались не такими значимыми. Но с приходом этого дня народ переставал работать и полностью отдавался в руки веселью.

Тещины вечерки Тещи приходили в гости к зятьям на блины. Существовал обычай, когда теща накануне присылала в дом зятя все необходимое для блинов: сковородки, половник, а тесть — муку и масло.

Золовкины посиделки Невестки в субботу должны были позвать в гости к себе золовок (сестры мужа). И преподнести им подарок. Помимо таких вечеров принято было просто приходить в гости к друзьям и знакомым, чтобы угоститься вкусными блинами и другими яствами, приготовленными щедрыми хозяюшками.

Прощеное воскресенье Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем.Повсюду разжигали костры, чтобы растопить лед и снег. Сжигали чучело Зимы. В этот день принято просить прощения у Бога и у родных.

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