На замерзающие дома из-за занижения мощностей котельных вновь пожаловались сегодня, 15 февраля, руководители бердских управляющих компаний на совещании коммунальщиков. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», в экономии на тепле бердчан УК уличили Комбинат бытовых услуг в середине января, когда в некоторых домах градусники показали отметки ниже нормативных.

За возмущенных жителей дома № 22 по ул. К. Маркса высказался директор УК «Жилкомсервис» Игорь Мотин. По его словам, обитатели холодных квартир завалили диспетчера жалобами. Люди требуют перерасчета: по квитанциям платят они за одни показатели термометра, а по факту получают граздо более низкие.

— Квартиры мерзнут. Вот вчера опять на замеры выходили — 17-19 градусов в квартирах. Уже с прошлого штаба и до этого говорили, что с ЦТП-1б надо что-то решить, и к руководителю вашему я подъезжал. Ничего не делается, — гневно заключил Мотин.

Оказывается, по-прежнему вынуждены кутаться потеплее и подопечные других УК Бердска. Домоуправители хором посетовали, что давно просили ресурсников вызывать их представителей на выезд и вместе оценивать «погоду» в домах. Но пока специалисты КБУ не со всеми наладили такой способ сотрудничества.

— На все обращения комиссионно выезжают сотрудники КБУ. В квартирах, в которых побывали, жалобы нигде не подтвердились, — утверждает представитель предприятия, ссылаясь на то, что по температурному графику показатели отопления завышены.

Руководители УК отреагировали бурно: «Он не соответствует наружной температуре». Их слова подтвердил и директор частной котельной «ТГК-1» Антон Блинов, которые настраивают параметры теплоносителя по заявке КБУ.

— Начиная с осени 13-го года мы все больше и больше отклоняемся от графика в меньшую сторону. Первые года на 5 градусов ниже на подаче держали, в этом году мы держим в среднем на 20 градусов ниже. То есть при текущих температурах подача должна быть, согласно графику, 100-102 градуса. Мы держим — 80-81 по заявкам МУП «КБУ», — пояснил директор теплоэнергетической компании. На резонный вопрос домоуправителей «Что об этом думает Ростехнадзор?» он ответил: «Ростехнадзор допускает регулировку по заявкам диспетчера, но настроена ли наша система теплоснабжения под такое занижение — это вопрос…».

Главный инженер УК «СКС» Александр Коркин отметил, что почти у всех бердчан стоят в домах счетчики. Им не выгодно платить за чересчур горячие батареи: они хотят лишь получить те показатели градусника, которые положены. Александр Владимирович предложил провести встречу представителей КБУ и УК под эгидой управления ЖКХ, чтобы решить проблемы замерзших домов. Начальник ведомства Владимир Захаров взял на контроль вопросы домоуправителей.

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