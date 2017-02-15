11-летний мальчик вечером в среду, 14 февраля. провалился в шахту вентиляции в Заельцовском районе Новосибирска. Сейчас он находится в реанимации с переломами костей ног и лица, сотрясение головного мозга, повреждение внутренних органов.

Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) рассказали в среду, 15 февраля, как накануне спасали ребенка. В 18:25 бригада выехала на ул. Каунасская. Выяснилось, что там мальчик забрался на крышу одноэтажного нежилого здания, наступил на вентиляционное отверстие и упал в глубокую шахту с высоты 4,5 м.

«Начал кричать: «Помогите, больно!», плакать. Люди услышали, которые [были] внутри здания», — описали спасатели. Мальчик жаловался на острую боль в ноге, и спасатели наложили ребенку шину на ногу, затем аккуратно достали его из шахты и передали врачам скорой помощи.

«Как пояснили местные жители, дети облюбовали это здание и катались на горке. А в чердачном помещении, видимо, согревались. Судя по всему, в один момент ребенок оступился и упал в вентиляционную шахту», — добавили спасатели.

Видео vk.com/mass54

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