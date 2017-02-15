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На поисках рухнувшего вертолета на Алтае обледенело судно-амфибия спасателей из Бердска

Пока не дали результатов изнурительные поиски рухнувшего в Телецкое озеро частного вертолета «Робинсон», сообщает главк МЧС по республике Алтай. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 12 февраля. На борту разбившегося судна были пять человек.

Трое специалистов из Бердска третьи сутки несуст вахту близ алтайского поселка Яйлю с коллегами из других регионов. Сегодня, 15 февраля, начальник Бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что пока они ничего не знают о месте, где затонул вертолет. Напомним, с собой бердчане привезли судно-амфибию на воздушной подушке «Арго». По льду оно может идти со скорость 50 км/ч, по воде — медленнее. Задача наших спасателей заключается в визуальном осмотре водоема: поверхность озера неспокойна, и обломки вертолета могло разбросать на десятки километров.

На сегодня, 15 февраля, сообщает Ярманов, помимо бердского «Арго» и других плавсредств на воду отправят теплоход «Ярославец». Запланированы и поиски на глубине: силами водолазов и телеуправляемого аппарата «Фалькон». С воздуха изучать территорию будут авиаторы. Пока число специалистов и техники не уменьшили.

Вчера, 14 февраля, бердским поисковикам удалось пробыть на воде только два часа из-за суровой погоды. «Мы выехали и на 20 км просмотрели прибрежную зону, потом акваторию — около 5 км. Шли по воде, но стоял сильный мороз и обледенело наше СВП, поэтому продолжать работу было уже невозможно, вернулись обратно», — объяснил Николай Егорович. Сегодня, на 11 утра в районе бедствия снова ниже -20 градусов, и спасатели ждут потепления, чтобы проверить новые территории.

Известно, что сотрудники алтайского завповедника обнаружили страшную находку — тело одной из двух пассажирок. «В момент удара вместе с креслом женщину выбросило, прибило на берег», — говорит начальник бердского ПСО. Хотя пока официально пилот и остальные четверо пассажиров числятся пропавшими без вести, вероятно, им не удалось избежать печальной участи.

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На поисках рухнувшего вертолета на Алтае обледенело судно-амфибия спасателей из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [12:20]

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