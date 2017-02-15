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Бердчанин Роман Самборский пропал на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области 13 февраля. Полиция Таштагольского района объявила в розыск 30-летнего сноубордиста, который потерялся при спуске с горы Зленой.
Как рассказали в отделе полиции Шерегеша, Роман приехал на горнолыжный курорт с родственниками, но потерялся — разминулись на вершине. И с тех пор о бердском сноубордисте ничего не известно.
Как сообщили «Курьер. Среда Бердск» в полиции Шерегеша, на полдень среды, 15 февраля, бердчанина не нашли ни живым, ни мертвым. — Поиск продолжается не только на горе, но и за пределами трасс. Пока результатов нет, — прокомментировали полицейские.
К поискам подключены не только правоохранители, но и спасатели и волонтеры. Известно, что Роман был одет в тёмно-синий горнолыжный костюм с голубыми вставками, чёрные ботинки, чёрные перчатки, был в защитном шлеме с камерой GoPro, в очках с жёлтой линзой. При себе имел красный рюкзак с одеждой, ноутбуком и мобильным телефоном.
В то же время 15 февраля в соцсетях появилась короткая информация «все норм» относительно судьбы Романа. И благодарность всем, кто проявил участие.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [12:10]
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