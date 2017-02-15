Следственный комитет России вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от КПРФ Дениса Вороненкова. Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн.

Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура дважды отказалась вносить в Госдуму представления главы СКР Александра Бастрыкина о лишении депутата неприкосновенности и привлечения его к уголовной ответственности. Теперь скрывающийся на Украине коммунист объявлен в розыск, передает Ъ.

СКР смог активизировать расследование в отношении господина Вороненкова только после того, как тот сложил депутатские полномочия. Ранее ведомство безрезультатно пытался привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы).

Первый раз глава СКР Александр Бастрыкин обратился с ходатайством в Генпрокуратуру о внесении в Думу представления о лишении Дениса Вороненкова неприкосновенности в апреле 2015 года. Однако исполнявший тогда обязанности генпрокурора его первый заместитель Александр Буксман ответил отказом, сославшись на то, что в рамках расследования не выполнены все необходимые следственные действия. В частности, не проведены очные ставки между господином Вороненковым и другими фигурантами уголовного дела. Поэтому, посчитали в надзорном ведомстве, вина Дениса Вороненкова не установлена.

Вторая попытка была предпринята Бастрыкиным в январе 2016 года. На этот раз отказался вносить представление в Госдуму генпрокурор Юрий Чайка, мотивировав это тем, что следствие не выполнило указания Генпрокуратуры по устранению недостатков, выявленных в уголовном деле. Среди них говорилось о том, что «обвинение Вороненкову носит предположительный характер и построено исключительно на однотипных показаниях» трех других фигурантов расследования. При этом все трое заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с заместителем генпрокурора Виктором Гринем. От комментариев по этому поводу в Генпрокуратуре во вторник воздержались.

Между тем, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы. Юрист изобличил народного избранника, отметил собеседник. После ставки Денис Вороненков стал игнорировать отправленные ему повестки и не отвечал на телефонные звонки из СКР. «А принудительно его, обладающего иммунитетом, привезти в следственный комитет никто не мог»,— подчеркнул собеседник

Уголовное дело, обвиняемым по которому стал Денис Вороненков, было возбуждено в октябре 2011 года, когда учредитель ООО «Тома» и владелец двухэтажного здания на Международной улице, 38 Отари Кобахидзе обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что недвижимость была похищена при участии гендиректора его фирмы Марины Владимирской.

В ходе расследования было установлено, что во время отсутствия Отари Кобахидзе госпожа Владимирская предложила полковнику МВД в отставке Вячеславу Полозкову переоформить право собственности на здание и быстро продать его по сходной цене. Офицер, в свою очередь, предложил поучаствовать в сделке своим знакомым из ФСБ — полковнику Андрею Мурзикову и подполковнику Сергею Шишакову. Затем в этой схеме был задействован депутат Вороненков, которого чекисты попросили подыскать покупателя на здание.

Его Денис Вороненков нашел в лице предпринимателя Виталия Качура, который согласился приобрести 1,5 тыс. кв. м недвижимости за $2 млн. Хозяин, кстати, оценивал ее в $5 млн. В качестве аванса господин Качур в апреле 2011 года передал депутату Вороненкову $100 тыс. Позже Виталий Качур передал депутату Вороненкову еще $1,2 млн за окончательное оформление здания в свою собственность.

Однако предпринимателю Кобахидзе через суды удалось вернуть здание, фигуранты уголовного дела, давшие показания о причастности к афере господина Вороненкова, по приговорам получили в основном условные сроки. А господин Качур, потерявший на сделке крупную сумму денег, получил больше всех — четыре года и два месяца общего режима.

При этом следует отметить, что, своевременно не добившись разрешения на уголовное преследование депутата Вороненкова за мошенничество, СКР не смог до конца разобраться в еще одной подозрительной истории, связанной с коммунистом.

Во время обысков у депутата и его коммерческих партеров были найдены пистолеты Glock-19 и патроны к ним. Оружие оказалось наградным: премьер-министр Киргизии выдал его «за весомый вклад в развитие материально-технической базы» МВД этой страны. Выяснилось, что в 2011 году эта партия «наградного» оружия (100 стволов) была приобретена Киргизией в Австрии, откуда ее сразу отправили в Россию. И согласно показаниям бывшего чекиста Мурзикова, свой «наградной» Glock-19 с положенным удостоверением на него он купил у депутата Вороненкова за $150 тыс.

По данным следствия, через депутата таким образом обладателями наградного оружия могли стать не менее двух десятков человек, в том числе губернаторы, известные спортсмены, эстрадные исполнители и проч. Оценку законности всех этих «награждений» в СКР, очевидно, дадут уже в ходе расследования основного дела экс-депутата. Последнего по результатам федерального розыска, очевидно, вскоре заочно арестуют судом и объявят в международный розыск по линии Интерпола. Правда, последний может в этом отказать, если сочтет преследование экс-депутата в России политически мотивированным.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, уехавший на Украину вместе с супругой Марией Максаковой — оперной певицей и экс-депутатом от «Единой России», получил украинское гражданство, сообщил Сноб https://snob.ru/selected/entry/120635.

«4 декабря закончились мои полномочия депутата Государственной думы, а 6 декабря я стал гражданином Украины», — сказал Вороненков. Он подтвердил, что дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Вороненков сравнил политическую ситуацию в России с положением дел «в нацистской Германии Гитлера». «Все знали, что он уничтожает евреев, но продолжали с ним сотрудничать многие годы, делая вид, что ничего не происходит. Целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре. Многие вещи сейчас тождественны в России», — считает политик.

Он рассказал, что в начале 2000-х годов, работая в ФСКН под руководством Виктора Черкесова, занимался делом «Трех китов» о контрабанде итальянской мебели. «В результате нашей деятельности было уволено 16 генералов ФСБ, а также ряд связанных с ними сотрудников прокуратуры», — сказал Вороненков.

«И вот по одному из дел мы доказали, что контрабандистами непосредственно являются высокопоставленные руководители ФСБ, которые доставляли грузы прямо на адрес своей воинской части. На этом зарабатывали миллиарды долларов на протяжении многих лет. <…> Но результаты оказались неожиданными — довести расследование до конца нам не удалось. Многие мои сослуживцы, которые принимали участие в разработке, были арестованы ФСБ по надуманным обвинениям, а сам Наркоконтроль был по сути разгромлен», — добавил он.

По его словам, развалом дел против руководства ФСБ занимался начальник шестой службы УСБ ФСБ Олег Феоктистов, который сейчас возглавляет службу безопасности «Роснефти». «Феоктистов получил задачу расправиться со всеми сотрудниками Наркоконтроля, кто был причастен к расследованиям против руководства ФСБ. Они решили, что я был одним из ключевых звеньев этой операции», — заявил экс-депутат.

Вороненков уверен, что покушение на него в 2007 году организовали «сотрудники Феоктистова». После этого он уволился из ФСКН пошел на выборы в Госдуму от КПРФ. В 2012 году он пытался стать аудитором Счетной палаты, но УСБ ФСБ, по словам Вороненкова, не позволило ему занять эту должность.

В России Феоктистов является свидетелем по делу о мошенничестве — о незаконной перерегистрации здания. Депутат оценил правосудие в России «хуже» стандартов 1937 года. «При Сталине люди в основном осуждались по 58-й статье по политическим делам. Но по всем остальным общеуголовным было 20 процентов оправдательных приговоров. Сейчас в России менее 0,5 процента оправдательных приговоров», — объяснил он свою позицию.

После выхода интервью Вороненкова Российская академия музыки имени Гнесиных сообщила, что в «скором времени» собирается уволить Марию Максакову, которая пока что числится преподавателем. «Она еще числится у нас, но она работать не будет. Сейчас она отсутствует, за нее ведут работу другие преподаватели. Этот вопрос в скором времени будет решен», — сообщили в академии.

В театре «Геликон-Опера» Мария Максакова останется приглашенной солисткой, сообщил в свою очередь художественный руководитель театра Дмитрий Бертман. Он подчеркнул, что в «Геликон-Опере» артисты работают «по принципам профессиональных данных».

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