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Сегодня, 15 февраля, в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году группы советских войск окончательно покинули Республику Афганистан.
Памятная дата установлена в соответствии с федеральным законом №320-ФЗ от 29 ноября 2010 года. В этот день чествуют героев-афганцев и всех соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами России, выполняя международные обязательства по оказанию военной помощи.
Пройдут торжества и в Бердске. Сегодня в 14.00 бывшие воины-афганцы, их родные, школьники, члены патриотических клубов и представители власти соберутся на мемориале Воинскому братству в сквере у ДК «Родина». Здесь пройдет митинг памяти воинов-интернационалистов. Предполагается, что в церемонии примут участие мэр Бердска Евгений Шестернин, спикер горсовета Валерий Бадьин, другие чиновники, а также представители общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Бердские участники 10-летней войны в Афганистане хранят историческую память и противодействуют искажению событий отечественной истории, активно участвуют в патриотическом воспитании молодёжи.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 15 февраля 2017 г. [11:15]
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